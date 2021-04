L'Astralpool CN Sabadell, campió de la Copa de la Reina

L'Astralpool Club Natació Sabadell s'ha proclamat nou campió de la Copa de la Reina després de superar el CN Mataró (9-11). L'equip sabadellenc aconsegueix el cinquè títol consecutiu, el dissetè de tota la història i continua sent el gran dominador de la competició del KO.

Els dos millors equips estatals han ofert un gran espectacle a la piscina Pere Serrat del CN Sant Andreu. Les mataronines, que arribaven a la final després de desfer-se del CN Terrassa als quarts de final i del Mediterrani a les semifinals, han estat les primeres a trencar l'empat a 0 amb una diana de l'exnedadora Anni Espar. El gol maresmenc ha trobat resposta seguidament, amb un bon contracop sabadellenc finalitzat per la neerlandesa Sabrina Van der Sloot. El partit ha entrat una fase de cops entre el vigent campió de lliga i el gran dominador de la Copa de la Reina, on les de David Palma n'han estat les vencedores, igualant i capgirant el gol d'Anna Gual amb les dianes de la parella neerlandesa Van der Sloot i Maartje Keuning (2-3). Al segon període, l'Astralpool ha estat qui ha colpejat primer amb una genialitat de Mati Ortiz que ha fet estèril l'estirada de Maria Elena. Les sabadellenques mantenien el mateix to del primer període i el nivell de la defensa augmentava progressivament, fet que deixava, en nombroses ocasions, a les de Dani Ballart sense pràcticament arribar a intimidar Laura Ester, avui, decisiva en moments claus per tallar en sec la reacció mataronina. Maica Garcia i Judith Forca, ampliaven la renda a l'equador del partit fins al 4 a 6.

A la represa, i amb dos gols de renda, l'Astralpool ha jugat a plaer: defensa de 10 i bons registres en atac, deixant el CN Mataró tocat de mort que només ha pogut sobreviure amb els diversos penals xiulats ben transformats per Anni Espar, màxima golejadora del partit. L'Astralpool ha sabut jugar amb el marcador i quan ha calgut, Maica Garcia, MVP de la Copa, ha aparegut per evitar qualsevol risc per als interessos de l'Astralpool (7-10). A darrer període, i quan tot semblava dat i beneit, l'atac de les waterpolistes de David Palma s'ha circuit cuitat i el CN Mataró, ho ha aprofitat per posar la por a les vigents campiones (8-10), però ha estat insufucient per evitar que l'Astralpool aixequi la cinquena Copa de la Reina consecutiva (9-11).

