Murals de la Salut: l’abans i el després

“El 95%, per no dir el 99%, està fet”. La restauració dels murals de l’absis del santuari de la Salut està quasi acabada. I si no hi ha cap impediment, s’estrenaran el proper 10 de maig. La data no és cap casualitat. És l’Aplec de la Salut, el dia més important de l’any per a aquesta església. I l’aplec més important de Sabadell, també.

Aleix Barberà, cap de l’equip de sis tècnics, explica que la neteja està quasi finalitzada. Poca broma: han estat 350 metres quadrats de superfície a restaurar. Les tasques van arrencar a finals de gener i han durat poc més de tres mesos. De fet, l’equip tècnic té previst acabar la restauració al llarg de la setmana vinent. “Estem fent els repassos finals i alguns detallets”, confirma Barberà.

Després quedaran tasques fotogràfiques de documentació. En tot cas, abans del 30 d’abril la bastida (de quasi de 20 metres) estarà desmuntada. Josep Fort, president de la Fundació Mare de Déu de La Salut, afegeix que després tan sols quedarà tornar a ubicar-hi alguns mobles i elements que havien estat enretirats a l’inici de les obres. “Caldrà tornar a donar-li el seu aspecte original”, explica.

“Molt satisfactori”

El resultat de la restauració és “molt satisfactori”, a parer de Barberà. “Hem passat que pràcticament no es veiessin les pintures, per la brutícia acumulada, que es vegin perfectament i estiguin en bon estat”, explica. La transformació és notòria i perceptible a l’ull humà. El resultat d’un procés de restauració en què no ha sorgit cap sorpresa ni imprevist. “Hem seguit el cronograma previst, probablement perquè teníem la sort d’haver fet estudis previs i tenir-ho tot molt documentat”.

Un dels dubtes inicials era com de deteriorats es trobarien els frescos originals. I ràpidament van constatar que, sota el vernís original (que acumulava pols i brutor), el color sortia fàcilment. Ara han aplicat una nova capa de vernís a la part dels nervis, ja que sense protecció, el color daurat torna verd ràpidament a causa d’una alteració natural inevitable. Però la resta no s’ha cobert de vernís nou, ja que la pintura al fresc és molt resistent.

“Si no hi ha ciris ni espelmes enceses a la vora, no hi hauria d’haver cap problema perquè es conservin bé”, diu Barberà. Un segon debat era què fer amb la superfície on la pintura s’havia esborrat del tot. Repintar o deixar-ho així? El que han fet és, senzillament, fer una reintegració de pigments en aquelles esquerdes on s’havien produït petites pèrdues. Totes aquestes novetats seran visibles des de l’estrena, que es farà coincidir amb l’Aplec.

Ara bé, el que no està clar és quin tipus de celebració es podrà fer, a causa de les restriccions per la Covid-19. “L’Aplec pinta molt magre”, explica Josep Fort. “No sembla que hi pugui haver concerts ni res, les misses i poc més”, afegeix. I veure com serà l’acte d’inauguració dels murals. A tal efecte, avui mateix tenen una reunió per valorar les possibilitats.

70% del finançament

El conjunt de les obres (incloent-hi altres despeses com un canvi d’il·luminació) tindran un cost final d’uns 100.000 euros. La Fundació va anunciar una campanya de donacions per sufragar el cost i ja en té el 70% cobert, a banda d’una possible subvenció de la Diputació. Ara bé, el patronat no oculta la seva decepció amb l’Ajuntament de Sabadell.

“Ens ha sorprès molt que no hi hagin posat ni un sol euro”, diu Fort. “Aquestes pintures són un patrimoni de tota la ciutat i no han posat ni 100 euros. Estem dolguts”, afegeix. De fet, Fort sosté que és contradictori enorgullir-se de ser Capital de la Cultura 2024 mentre el patrimoni decau.

Les inscripcions, després de la neteja

Durant les tasques, la Fundació ha aprofitat per netejar alguns elements. Com ara la làmpada motiva, davant la imatge de la Mare de Déu. És una ofrena de Sabadell, que està encesa els 365 dies de l’any, de la qual penja un medalló. Amb les tasques de neteja, ara enlluerna i a la part de darrere es pot llegir correctament la inscripció: “Ofrena popular patrocinada per Ràdio Sabadell a la Mare de Déu de la Salut. Any Marià 1954 (Serrahima)”.

A davant llueix l’escut de la ciutat. A més, gràcies a les tasques de neteja, també es poden observar petits detalls com la signatura de Vila Arrufat, en una mena de representació d’un papir. No és l’única inscripció de Vila Arrufat, ja que també va deixar la seva signatura a la cúpula de l’absis, tot i que només és visible en l’actualitat gràcies a la proximitat que ofereix la bastida.

Publicitat