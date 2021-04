Unes 350 persones participen en una manifestació antifeixista a Sabadell en record de Guillem Agulló

Unes 350 persones han participat en una manifestació antifeixista aquest migdia pels carrers de Sabadell en record de Guillem Agulló. El jove valencià, militant de moviments d'esquerres, va ser assassinat l'11 d'abril de 1993, ara farà 28 anys, a mans d'un grup de joves d'extrema dreta a la localitat de Montanejos, a la província de Castelló.

La manifestació, que ha estat convocada per la Plataforma Antifeixista de Sabadell, ha començat a la plaça Sant Roc i ha finalitzat a la plaça d'Espanya. Just a l'inici, una de les membres de l'entitat organitzadora de la marxa ha llegit un manifest: "Tal dia com avui, quan el feixisme era encobert per l'Estat ens van prendre el Guillem. Un tal Perdro Cuevas li va clavar una ganivetada per ser independentista, encara que els jutges diguin que va ser una baralla entre joves. El Guillem va ser assassinat per voler un món sense feixisme. Ni oblit ni perdó", deia el manifest.

Els participants han portat pancartes reivindicatives i s'han fet seu el lema: "Guillem Agulló, ni oblit ni perdó". Així mateix, han enganxat cartells amb la frase "Per una ciutat de totes, Sabadell Antifeixista" a la plaça de la Creu Alta, a la plaça Sant Roc i també a la plaça d'Espanya. La manifestació s'ha donat per acabada un cop s'ha llegit per segona vegada el manifest que secundava la marxa.

⚠️Unes 350 persones secunden la manifestació. Ara es dirigeixen a l'Eix Macià per pujar cap a Plaça Espanya #Sabadell https://t.co/FxTG9U4e7r pic.twitter.com/AfSqJAyQwh — Diari de Sabadell (@DiariDeSabadell) April 11, 2021

Míriam Usenda, membre de la Plataforma Antifeixista de Sabadell, ha explicat que "l'alça de l'extrema dreta en els carrers" torna a posar en marxa la plataforma en què forma part. "Pensem que l'antifeixisme ha de tenir importància al carrer encara que ens intentin robar les nostres llibertats", ha dit. A més, ha afirmat que Plataforma Antifeixista ha de dur a terme una "tasca pedagògica" a les escoles i als barris de Sabadell per "contrarrestar el feixisme". Per acabar, Usenda ha indicat que tenen previst fer més accions com la d'avui per "combatre" l'extrema dreta.

Tots els implicats en l'assassinat van ser absolts, excepte un

El judici per l'assassinat de Guillem Agulló es va celebrar el 1995 a Castelló de la Plana, en el qual tots els implicats van ser absolts menys Pedro Cuevas, autor confés de la punyalada. Aquest crim no es va considerar un delicte d'odi polític i van reduir el cas a una baralla juvenil. Per aquest crim, Cuevas va ser condemnat a 14 anys de presó, no obstant això, només va complir quatre per bona conducta.

