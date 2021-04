L'Ajuntament ampliarà la Policia Municipal amb set noves places d'agent

Sabadell tindrà set nous agents de Policia Municipal. L’Ajuntament ha anunciat que obrirà una convocatòria de places, després d’haver-ne aprovat les bases per accedir-hi a la Junta de Govern Local. Serviran per cobrir, parcialment, la baixa de vuit efectius que aquest any es jubilaran. De moment, s’ha anunciat la intenció d’obrir el procés, encara que no hi ha dates en el calendari. Les noves places d’agent de Policia Municipal seran de serveis especials, d’administració i bàsiques. La convocatòria s’emmarca en l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2020.

L’objectiu, 276 places

L’objectiu de l’Ajuntament és arribar a les 276 places l’any 2022, una fita marcada pel Govern anterior en el Pla Director de la Policia Municipal l’any 2018. Actualment, hi ha 244 agents actius al cos.

El primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, ha admès que el Govern municipal no es pot comprometre a assolir la fita d’arribar a les 276 places actives durantl’actual mandat, malgrat que ha subratllat que es treballarà per assolir-ho.

El darrer procés de convocatòria de places de Policia Municipal va permetre augmentar la plantilla aquest agost amb una trentena d’agents.

Més policia a Can Puiggener

El Govern ha assenyalat que les noves places de policia van acompanyades de la renovació de la flota de vehicles o del projecte per a la instal·lació de càmeres a l’espai públic. Paral·lelament, a causa d’episodis delictius, des de fa dues setmanes s’ha intensifi-cat la vigilància a Can Puiggener, amb un dron, agents de paisà i unitats canines, que complementen els agents de patrullatge habituals.

