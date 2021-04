Aliança estratègica de l'arc metropolità de Barcelona, amb Sabadell al capdavant

Nou municipis de la segona corona de Barcelona –amb Sabadell al capdavant– han constituït una aliança estratègica per tenir una veu pròpia a la regió de Barcelona. Juntament amb la capital vallesana, Terrassa i Rubí (Vallès Occidental), Mataró (Maresme), Martorell (Baix Llobregat Nord), Vilanova i la Geltrú (Garraf), Granollers i Mollet del Vallès (Vallès Oriental), Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) han signat aquest dimarts la declaració de Martorell en què s'emplaça a Barcelona i la seva àrea metropolitana (AMB) a seure's per debatre les polítiques que afecten a la segona corona metropolitana. Es constueix així l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità.

Els municipis volen incidir en les polítiques metropolitanes: exigeixen l'execució del Pla Territorial Metropolità (PTMB), tenir veu en el Pla de Rodalies i el sistema de tarifació del transport públic. Així mateix, es vol configurar una estratègia conjunta en la lluita contra el canvi climàtic, desenvolupar un pla d'habitatge i un pla industrial adaptat als temps actuals.

Amb la força de pràcticament 900.000 persones –i un àmbit d'influència de 3,9 milions, el 40% de Catalunya, si s'hi afegeixen els municipis propers–, es vol configurar "la metròpolis dels 5 milions". "Només pot parlar en nom del territori qui representa el territori", ha reivindicat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. L'entitat estarà en funcionament abans de l'estiu i està oberta a tots els municipis de més de 25.000 habitants.

Sabadell ha tingut un paper transcendental en la configuració de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità. Segons han explicat fonts coneixedores del procés de constitució de l'ens, l'Ajuntament sabadellenc va abordar la creació d'un front comú l'any passat amb els governs de Granollers i Mataró. La proposta va guanyar adeptes fins arribar als nou municipis que, al marge de tenir governs de colors diferents (PSC, ERC i Junts), han signat el manifest conjunt. "Independentment de les ideologies, som municipalistes", ha reivindicat l'alcaldessa Farrés durant l'acte.

Contra el "centralisme"

El debat sobre el paper de l'anomenada segona corona metropolitana es remunta als anys 1990, quan es va ampliar l'AMB i se la va dotar de noves competències. Des d'aleshores, els municipis que van quedar fora també s'han sentit exclosos de l'elaboració de les polítiques d'infraestructures, mobilitat, polítiques empresarials i sostenibilitat. "Calia una veu, clara, nítida de les ciutats de l’arc metropolità", ha deixat clar l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral. En aquest sentit, totes les ciutats signants coincideixen: la constitució de l'Arc Metropolità és la conseqüència directa de la política "centralista" que prioritza Barcelona.

"Volem deixar de ser el pati del darrere de Barcelona. Podem fer una gran feina junts i acabar amb dèficits històrics", ha exposat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que ha incidit que el municipalisme representa "la política que surt al carrer i no treballa des dels despatxos". "Barcelona és la capital i no hi volem competir. El que volem és generar sinèrgies al temps que s’escolta el territori", ha afegit l'alcaldessa Farrés. "El que volem és una capital que dialogui amb el seu entorn", ha insistit l'alcalde amfritrió, el martorellenc Xavier Fonollosa.

De què servirà l'Arc Metropolità?

L'objectiu immediat dels municipis és exigir a la Generalitat la convocatòria de la Comissió d’Ordenació Metropolitana, que no s'ha convocat mai i que serveix per definir les inversions de la Gran Barcelona. Així mateix, es vol incidir en la tarifació del transport públic, a càrrec de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i en el Pla de Rodalies. Els alcaldes també volen incidir en les accions de sostenibilitats, convocar la Taula per la Qualitat de l’Aire de la Regió Metropolitana i així crear una estratègia conjunta de Zones de Baixes Emissions. També es proposen que s'aliança serveixi per exigir finançament a l'Estat i a la Generalitat per desenvolupar un pla d’habitatge.

En matèria econòmica, es vol constituir el pol econòmic més important del Sud d'Europa amb noves polítiques empresarials. Les nou ciutats de l'Arc Metropolità representen el 10% del PIB català i tenen un important pes industrial. Ara, volen generar una activitat productiva centrada en l'economia circular amb iniciatives vinculades amb la innovació, la tecnologia i la indústria 4.0.

Publicitat