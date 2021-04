El Sabadell perd Pierre Cornud un mes i una posició a la taula

El Sabadell afrontarà la seva primera visita a l'estadi Fernando Torres per enfrontar-se al Fuenlabrada, divendres a les 19 hores, en la 21a posició de la taula i sense els defenses Jaime Sánchez (sancionat) i Pierre Cornud (lesionat). Com ja va avançar el mateix Antonio Hidalgo a la roda de premsa de diumenge, el contratemps del lateral francès feia "mala pinta" i les proves realitzades han confirmat una lesió als isquiotibials que el mantindrà allunyat entre 3 i 4 setmanes dels terrenys de joc, o sigui la meitat del decisiu tram final del campionat. Josu Ozkodi i Héber Pena apunten com a possibles recanvis pel carril esquerre.

La baixa obligada de Jaime Sánchez provocarà el retorn a la titularitat de Grego Sierra en la seva posició a l'eix defensiu després de superar la seva lesió i un parell de partits complicats davant el Girona i Leganés. El murcià vol reivindicar-se i oferir la seva millor versió. De fet, sempre ha estat un dels jugadors més fiables en l'esquema defensiu d'Antonio Hidalgo, qui tindrà a la resta de jugadors disponibles amb l'excepció d'Aleix Coch, encara amb molèsties.

La plantilla ja està totalment centrada en aquest duel davant un Fuenlabrada que en la jornada d'avui ha confirmat, a través d'un comunicat oficial, un positiu de coronavirus en la seva plantilla. Això sí, el qualifica de 'cas excepcional' perquè el jugador en qüestió, assegura, havia donat anticossos en l'última revisió general feta el 8 d'abril. És asimptomàtic i ha quedat aïllat en el seu domicili. La resta de la plantilla ha donat negatiu i el club segueix els protocols de la Lliga de Futbol Professional. S'espera que quedi en una anècdota encara que és impossible oblidar la caòtica situació que va viure el club madrileny la passada temporada amb un brot massiu que provocaria un escàndol en l'última jornada de lliga. Ara sembla tot controlat i a més, segons el protocol de la LFP a la Lliga SmartBank no es permet suspendre partits a partir de la jornada 34. Si un equip no pogués presentar un mínim de 5 fitxes professionals, perdria el matx per 3-0.

D'altra banda, el conjunt arlequinat arribarà al Fernando Torres situat en penúltima posició de la classificació amb 33 punts, després de perdre un lloc amb el triomf de l'Alcorcón davant el Castelló (2-1) en el duel directe que tancava la 34a jornada. El conjunt d'Anquela va fer un gran partit, creant moltíssimes ocasions, i encara que continua en descens, iguala amb el Cartagena i es queda a només un punt del mateix Castelló i Lugo, els equips que marquen ara la permanència. El Sabadell continua a 3 de la salvació i en cas de guanyar divendres sortiria provisionalment de la zona calenta a l'espera de la resta de resultats d'una 35a jornada que ofereix, per exemple, un Lugo-Alcorcón com a únic duel directe.

