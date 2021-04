La T-mobilitat, l'antídot contra la desigualtat en les tarifes al Vallès

El sistema tarifari actual marca el preu del bitllet en base a les zones i no a la distància. Un tren de Rodalies triga menys de 10 minuts a travessar Sabadell fins arribar a Terrassa, però surt pel mateix preu que viatjar fins a Barcelona. Els experts veuen la T-mobilitat com la solució al "greuge comparatiu" que pateix el Vallès respecte altres comarques de la província. "És l'oportunitat d'acabar amb el model actual, el dèficit d’infraestructures i els greuges amb tarifació", ha exposat avui Antoni Abad, president de FEMvallès, a l'acte Debat d’experts T-Mobilitat, serà la solució?

El gerent de TUS, Xavier Cañadas, ha destacat que l'oferta de transport públic "és radial" i que Sabadell té "grans necessitats de mobilitat" però no compta amb els recursos de Barcelona. I com Sabadell, els municipis de la segona corona. Cañadas ha defensat que el nou model tarifari tingui en compte la distància, però també el temps de trajecte. El representant de la cooperativa també ha parlat de bonificar el transport públic a les hores vall per captar un major nombre d'usuaris de la mobilitat pública.

Serà la Generalitat haurà de decidir, però, si s'aplicarà un nou model tarifari per quilometratge (i no per zones, com ara). Primer, a partir d'una segona fase, l'executiu haurà de dissenyar el millor sistema tarifari per la la T-Mobilitat i unificat a Catalunya. En aquest sentit, Pere Torres, Director General de l’ATM, ha destacat que la seva proposta té en compte la distància, establint una tarifa mínima que s'aplicaria a 10 quilòmetres des d'aquest nucli i s'ampliaria un preu adicional (però decreixent) per cada cinc quilòmetres de franja. Però també la freqüència, establint un preu unitari decreixent a major ús.

Els experts han coincidit en l'oportunitat de superar els salts de corona. Daniel Pi, portaveu Associació per la Promoció del Transport Públic, ha afegit que la T-mobilitat "és una condició necessària però no suficient" i s'ha referit al dèficit d'infraestructures, serveis i les mancances en la intermodalitat.

Què és la T-Mobilitat?

La T-Mobilitat és un nou sistema de transport que permetrà calcular el preu del transport públic de manera personalitzada. O el que és el mateix: l'usuari pagarà en funció dels quilòmetres recorreguts i de la freqüència amb que faci servir el transport públic. Es tracta d'una targeta unipersonal que substituirà gradualment tota la gama actual de títols de transport. La simplificació afectarà també –en una segona fase– el sistema actual de les zones tarifàries. El nou sistema premiarà els usuaris que facin servir el transport públic amb més freqüència i permetrà abaixar preus per desincentivar l’ús de vehicles privats en cas d’episodis de contaminació atmosfèrica. Però encara s'ha d'establir.

La seva implantació ha patit nombrosos retards. Estava previst que s'iniciés la fase de proves l'any 2015 per a entrar en servei durant el 2016. El nou calendari, però, fixa una prova pilot reduïda al juny del 2021 i que s’aplicaria en un grup acotat de viatgers.

Amb la T-Mobilitat el sistema de venda permetrà el prepagament, el postpagament (domiciliació bancària), la recàrrega per internet i el pagament per mòbil. El projecte de T-Mobilitat es va adjudicar per 58,1 milions d’euros l’últim trimestre de 2014 a l’empresa SocMobilitat, que s’encarrega de la implantació del sistema. L’Àrea de Transport Metropolità (ATM) hi manté el control i la propietat del sistema.

