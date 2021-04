Els Mossos investiguen el robatori en un forn de pa del Centre

Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori que es va produir aquest dimarts al forn Valero del carrer de Zurbano, 6, al Centre. Dos homes van accedir a la botiga i en qüestió de segons es van endur al voltant de 300 euros que hi havia a la caixa registradora, segons fonts de l'establiment. El succés es va produir a quarts de set de la tarda, no hi va haver ferits i Valero té previst denunciar els fets.

Quan els dos lladres van accedir al local la fornera estava coent pa i no hi havia clients a l'interior. Un dels dos assaltants va accedir darrere l'aparador i va treure els diners de la caixa, mentre l'altre esperava a l'entrada i ràpidament van fugir corrents. La treballadora no va oposar cap resistència, però sí que va cridar els lladres perquè marxessin i va sortir al carrer cridant que havien entrat a robar. Va ser aleshores quan una veïna va trucar a la policia, que segons les mateixes fonts va trigar fins a 40 minuts a arribar.

Fonts policials afegeixen que en aquest tipus de robatoris els lladres només busquen emportar-se els diners que trobin i no s'interessen pel material que hi pugui haver als comerços. Durant el robatori els lladres no van utilitzar cap arma.

