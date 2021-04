Davallada dels ingressos al Taulí, però pugen els contagis

Sabadell passa pàgina de Setmana Santa de dues maneres diferents. Quan ja fa 12 dies que va acabar aquest període festiu, que es dona per superat, el Parc Taulí tenia ahir 131 pacients ingressats per coronavirus, onze menys que el passat 6 d’abril, i 23 més que el 26 de març, just abans de les festes, però en un moment en què les hospitalitzacions anaven en línia ascendent. En un sentit radicalment contrari, els contagis de Covid-19 van augmentar el 68,5% a Sabadell entre el 5 i el 12 d’abril, passats set dies de Setmana Santa.

A conseqüència d’aquest increment de contagis, que van passar de 261 a 440, també ha pujat la velocitat de reproducció de la malaltia (Rt), de 0,68 a 1,71. El risc de rebrot se situava –segons les últimes dades disponibles del passat diumenge 11 d’abril– a 523 punts, tot i que l’increment respecte al dia anterior va ser molt menor (+3), i la corba indica símptomes de començar-se a aplanar.

Més casos que per Nadal

La Setmana Santa ha propiciat que a Sabadell es diagnostiquin més casos de coronavirus que Nadal sempre comparant-ho amb la setmana anterior als dies festius. Així, del 15 al 24 de desembre del 2020 es van detectar 531 casos, mentre que del 25 de desembre al 3 de gener, 579, un 9% més (+48). En canvi, del 25 març al 4 d’abril d’enguany s’han detectat 495 positius, que després de Setmana Santa, del 5 al 15 d’abril, en van ser 618 més, un 24,8% més (+123).

On també hi ha més diferència és a les UCI. Després d’augmentar els casos des de principi de març i arribar a 35 el dimecres passat, ahir divendres el nombre d’hospitalitzats a cures intensives va baixar a 28 (-7). Tot i així, segueixen sent 11 persones més respecte a la setmana següent a Nadal. Davant l’augment de casos a l’UCI, el Taulí va ajornar un 10% d’intervencions quirúrgiques el dijous passat i ahir divendres. Una situació que es mantindrà aquest proper dilluns.

Fonts de la corporació sanitària expliquen, tanmateix, que la intenció de la direcció de l’hospital és que es recuperi el 100% de l’activitat a partir de dimarts. Les previsions són optimistes de cara als propers dies i, alhora, es vol fer tot el possible per mantenir el calendari d’operacions.

Sabadell ja té el 21% de vacunats amb una dosi

El ritme de vacunació continua avançant a Sabadell, on el 21,2% de la població ja ha rebut almenys una dosi de Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Són 38.210 persones, entre les quals principalment hi ha usuaris de residències, majors de 80 anys, persones amb gran dependència i personal d’Atenció Primària i Hospitalària. En data de dilluns passat, 12 d’abril, el percentatge de sabadellencs que han rebut la segona dosi és del 7,1%, són 12.845 veïns.

