El Govern preveu posar en marxa la reobertura a partir del 26 d'abril si els indicadors acompanyen

El Govern preveu posar en marxa un procés de reobertura a partir del 26 d'abril si els indicadors acompanyen. El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha defensat la pròrroga de set dies del confinament comarcal per consolidar l'estabilització de les dades epidemiològiques i de pressió assistencial i, fins i tot, entrar en una situació de regressió als hospitals. "Aquests set dies els necessitem", ha dit Ramentol, que ha recalcat que no es poden plantejar processos d'obertura fins que no es constati "de manera fefaent" que s'ha superat el pic de contagis i de pressió assistencial. Sí que ha constatat que no hi ha hagut una explosió de casos per Setmana Santa, però ha remarcat que els centres sanitaris han hagut de fer desprogramacions.

El Govern ha confirmat en roda de premsa aquest divendres que allarga set dies les mesures vigents davant de la covid-19, entre les quals el confinament comarcal, a partir de dilluns, que és quan vencia l'última resolució. Els responsables de Salut han argumentat que cal "doblegar" el creixement de casos que s'ha produït en les darreres setmanes ara que sembla que comença a produir-se una "certa" estabilització.

La idea del Govern és, si els indicadors de la pandèmia ho permeten, poder reprendre les mesures de reobertura a partir del dilluns 26 d'abril, després que es quedessin "en stand-by" fa unes setmanes, ha assenyalat Ramentol, després que s'haguessin de tornar a endurir per la situació a les UCI i l'augment de casos. El secretari general de Salut ha afegit que la voluntat és "donar previsibilitat" als sectors afectats i a la ciutadania.

El conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, també s'ha mostrat satisfet de l'evolució de les dades epidemiològiques, i recordant que ja incorporen "gairebé la totalitat" de la Setmana Santa. "La mobilitat no era el problema", ha admès, "era fer les coses ben fetes". Així ha assegurat que malgrat les sancions per incompliment del confinament nocturn i perimetral, o la imatge de les festes il·legals, "el gran gruix de la ciutadania ha complert". Ramentol també ha agraït la resposta de la ciutadania, així com dels principals sectors afectats i dels professionals sanitaris.

Sàmper ha reconegut que, per alguns, la línia que s'està seguint no és prou "agosarada", però ha insistit que val més no fer "cap pas endavant", que no pas "fer-ne dos enrere". En aquest sentit, ha volgut fer arribar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, subratllant que s'està perfilant el pla de reobertura. "Hi ha molts sectors afectats, com per exemple el de l'oci nocturn, o el dels parcs d'atraccions", ha apuntat, "es treballa per poder obrir com més aviat possible, quan les dades ho permetin, amb passos segurs".

El Govern descarta també que les entrades culturals serveixin com a salconduit per trencar el confinament comarcal

D'altra banda, el Govern ha descartat per ara que l'entrada a un espectacle cultural serveixi com a salconduit per trencar el confinament comarcal, que es mantindrà com a mínim una setmana més, segons s'ha aprovat aquest divendres. La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ho ha avançat en una roda de premsa al Departament, en què també ha garantit que ho ha defensat "a cor què vols" i amb "arguments sòlids". Ponsa espera que no hagin de passar gaire dies per "tornar a parlar-ne", una opció que seria "tan vàlida" com ho és l'allargament del toc de queda. "Hauria de ser possible, de moment no ho és, però no tirem la tovallola i ho seguirem batallant", ha reblat.

La consellera ha atribuït la decisió del Procicat a la situació de les UCI dels hospitals, que encara presenten xifres molt altes, i ha avançat que la proposta amb la qual es treballava era poder circular per la regió sanitària o la vegueria. "Així el sector tindria un primer marge de desconfinament", ha precisat.

