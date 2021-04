Comencen les obres per construir 21 pisos de lloguer social al Centre

El Govern ha donat per començades les obres per construir 21 habitatges protegits de lloguer a través de Vimusa entre el carrer de Zurbano i la carretera de Barcelona, al Centre. Es tracta de la primera promoció de pisos públics que s'inicia en l'última dècada, tot i que la va planificar l'anterior govern quadripartit. El projecte forma part del pla per fer 528 pisos de lloguer social entre el 2021 i el 2023 distribuïts en vuit promocions per tota la ciutat amb una inversió total de 104 milions d'euros.

L'executiu ha volgut remarcar la importància del moment amb un acte presencial al solar on s'aixecarà l'edifici que ha comptat amb la participació de l'alcaldessa, Marta Farrés, el regidor d'Habitatge, Eloi Cortés, representants de Vimusa i de l'empresa constructora, Eiffage Conscytec. Farrés ha emfatitzat que després de "10 anys d'absolut desert" el govern municipal recupera les polítiques públiques d'habitatge amb la voluntat de ser a l'avantguarda en aquesta matèria no només a Catalunya sinó també a la resta d'Espanya i Europa.

La promoció del carrer de Zurbano, ha dit, és "el primer pas del que no hem de parar", que és incrementar el parc d'habitatge públic sigui a través de l'empresa municipal Vimusa, la societat mixta SBD Lloguer Social o comptant amb la participació d'empreses privades. En aquest cas la inversió és de 4,1 milions d'euros.

Tot i que avui s'ha fet l'acte simbòlic de posar la primera pedra, les obres van començar efectivament el mes de febrer i es preveu que acabin el desembre de l'any que ve, 2022. El solar s'ha obtingut gràcies a la cessió obligada per normativa del 10% de l'aprofitament urbanístic del projecte que ha fet de la promotora Realia en aquella mateixa illa.

L'edifici tindrà sis plantes comptant els baixos, dues plantes d'aparcament soterrat que generaran 24 places d'aparcament (més vuit per a motos i hi haurà aparcaments per a bicicletes) i a peu de carrer en la façana de carretera de Barcelona hi haurà un local comercial o per entitats de 157 metres quadrats que es podria dividir en dos. Els pisos faran entre 57 i 92 metres quadrats i tindran d'una a tres habitacions. Els preus del lloguer dels habitatges oscil·laran entre 330 i 550 euros al mes, mentre que les places d'aparcament tindran un cost de 50 a 60 euros mensuals.

D'aquesta manera, quan els 528 pisos estiguin acabats, Farrés ha assegurat que Sabadell passarà de tenir un 2% d'habitatge públic a un 34%. Actualment n'hi ha 1.568 i s'arribarà almenys a 2.096 als quals s'espera sumar altres pisos gràcies al dret de tempteig i retracte que dona una opció de compra preferent al consistori. A l'acte d'aquest dilluns també hi han assistit representants d'ERC, la Crida i Ciutadans.

