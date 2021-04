Ferits tres agents de la Policia Municipal en una intervenció en un bar de la Gran Via

Tres agents de la Policia Municipal van ser ferits diumenge al vespre, en una intervenció en un bar al carrer d'Alguersuari i Pascual, 83. La policia hi va assistir després de rebre un avís que l'establiment es trobava obert fora de l'horari establert per la normativa Covid. A l'interior, hi havia clients consumint.

En arribar, els agents van ser increpats i agredits. De seguida, la Policia Municipal hi va destinar més reforços: fins a 9 unitats hi van intervenir. Tres dels agents, a causa de les agressions, van ser traslladats al CUAP de Sant Fèlix, ferits lleus.

Tres persones van ser detingudes per les agressions, d'entre 26 i 28 anys, per un presumpte delicte de desobediència, resistència i atemptat contra els agents de l’autoritat. Així mateix, una quarta persona va ser denunciada administrativament per falta de respecte als agents de l’autoritat segons la LO 4/2015.

