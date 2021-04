L'associació del Poble del Sud de Sabadell aposta per visibilitzar els barris d'Espronceda i Campoamor

L'Associació del Poble del Sud de Sabadell aposta de manera decidida per visibilitzar i donar a conèixer les particularitats dels barris d'Espronceda i Campoamor. Ho fa de la mà del Projecte Benaiges, una entitat nascuda de l'interès de quatre estudiants cap a les ciències socials que té l'objectiu de "democratitzar el coneixement i la informació" a la ciutadania. Fruit de la col·laboració entre entitats han dut a terme dues sessions diferents dirigides a la població sabadellenca per explicar la història de la zona sud de la ciutat.

La primera es va celebrar el passat diumenge 11 d'abril, a través d'una xerrada explicativa de l'evolució dels elements i llocs més importants d'Espronceda i Campoamor. I la segona es va realitzar ahir al matí. Els assistents, prop d'una vintena, van fer una passejada per diversos punts clau dels dos barris: la plaça Picasso, les tres torres d'Espronceda i el Mercat de Campoamor.

Ramón Giménez, president de l'Associació del Poble del Sud de Sabadell, explica al D.S. que estan satisfets amb la "bona" rebuda veïnal del projecte. Giménez afirma que de moment no tenen previst fer més sessions com la d'avui, però no descarta fer-ne més endavant. "És molt important saber d'on venim per després saber a on ens dirigim. Cal donar més visibilitat als barris del Sud", explica.

Projecte Benaiges, punt d'unió entre associacions i persones

Artiom Vnebreaci, un dels quatre estudiants creadors del Projecte Benaiges, admet que l'objectiu de la seva entitat és ser el "punt d'unió" entre entitats, persones i associacions en un espai. "Des de l'Associació del Poble del Sud fa temps que estudien la memòria històrica de la zona i fan un activisme polític molt important. Ens va semblar molt interessant involucrar-nos amb ells i ajudar-los a anar més enllà", diu Vnebreaci.

El projecte Benaiges té altres idees en ment per dur a terme. Per exemple, el 23 de maig organitzaran una ruta pel riu Ripoll per a conèixer l’ecosistema de la zona i entendre la influència que hi té el canvi climàtic.

Antonio Benaiges (1903-1936) va ser un professor català que va ser assignat per donar classes a Poñuelos (Burgos). Ell ensenyava els seus alumnes amb una visió "menys jeràrquica" i amb mètodes molt "progressistes", assenyala Vnebreaci. Benaiges va ser afusellat l'any 1936 per no seguir els patrons de l'ensenyança franquista.

