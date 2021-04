Ubovic, apartat per insults homòfobs

“Un jugador de l’equip rival m’ha dit maricón”, denunciava el dissabte passat al vespre a través de les xarxes socials el boia del CN Terrassa, Víctor Gutiérrez, un cop finalitzat el derbi vallesà entre el conjunt terrassenc i l’Astralpool Club Natació Sabadell de la Divisió d’Honor de waterpolo.

L’endemà al matí i després que el vídeo superés les 500.000 visualitzacions, el jugador madrileny decidia, en un segon vídeo, deixar de “protegir” la identitat del jugador en qüestió –Nemanja Ubovic– després de veure que el jugador serbi no s’havia disculpat: “M’he adonat que no faig bé protegint-lo. L’assenyalo públicament per donar les eines necessàries al club –CN Sabadell– i a la Federació perquè el sancionin. A l’esport no hi cap la LGTBIfòbia”, afirmava en el vídeo. Ubovic havia insultat fins a dues ocasions el jugador madrileny, que l’any 2016 decidia fer el pas i anunciar públicament la seva orientació sexual.

Paral·lelament, el mateix diumenge al matí, l’entitat nedadora condemnava “qualsevol actitud homòfoba, xenòfoba i racista i que atempti contra els valors del respecte, la tolerància i la igualtat” a través d’un comunicat. Tanmateix, i un cop reconeguts els diversos episodis viscuts durant el partit, lamentava i condemnava els fets i assegurava que reuniria tota la informació per prendre les mesures adients.

En declaracions a Catalunya Ràdio, durant la LEN Trophy femenina del cap de setmana passat, el president Claudi Martí detallava que “he parlat amb el jugador i reconeix que hi va haver unes accions del joc en què es van produir unes situacions no agradables entre les dues parts. Demano serenor, tranquil·litat i parlar-ho tot per resoldre-ho”, assegurava. Aquesta, però, va ser l’única declaració pública que ha fet l’entitat nedadora en els darrers dies d’alguns dels seus representants, que ha preferit declinar qualsevol petició per expressar-se.

D’altra banda, ahir dilluns, el Club Natació Sabadell anunciava en un nou comunicat que apartava el jugador de la dinàmica de l’equip de Quim Colet fins que no es resolgués l’expedient informatiu obert arran dels fets. A més, es posava de manifest “l’existència de versions contradictòries, que estan sent estudiades”, resava la missiva.

Segons ha pogut saber el D.S., en aquesta causa també hi consten insults racistes de Víctor Gutiérrez a Nemanja Ubovic, suposadament proferits al final de l’enfrontament, quan Dídac Cobacho, tècnic del CN Terrassa intentava calmar els ànims del boia madrileny (foto). Unes suposicions que el mateix jugador del conjunt terrassenc es va afanyar ahir dilluns al vespre a desmentir rotundament: “Això és literalment fals. Em querellaré contra qualsevol que ho sigui”, avisava. No obstant això, Gutiérrez reconeixia que al final del partit va increpar Ubovic recordant-li que “això no és Sèrbia. Això és Espanya i aquí es respecta la gent”.

Rebuig unànime dels polítics

Aquest episodi viscut a l’Àrea Olímpica va generar una allau de comentaris de rebuig cap a aquesta actuació del boia serbi. En l’esfera política sabadellenca, aquest afer tampoc va passar per alt i la condemna i repulsa a les actituds i comentaris de lgtbifòbia van ser condemnats. L’alcaldessa, Marta Farrés, va comentar que “és lamentable en qualsevol entorn, però especialment quan es produeixen de persones que moltes vegades esdevenen models de conducta per a joves, i no tan joves, i cal vetllar perquè els infants i adolescents creixin amb valors d’igualtat i respecte cap a tothom.”. En la mateixa línia, va afegir que “és trist que precisament es donin en l’àmbit esportiu, on valors com l’esportivitat, el respecte i la tolerància haurien de ser sempre protagonistes”.

Per la seva part, el portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez, va assegurar que “aquestes discriminacions són odi i això no ho podem tolerar i permetre en cap àmbit. No s’ha de banalitzar mai els que generen odi. Hem d’estar atents per frenar aquestes situacions i ens encomanem a continuar treballant per fer-lo possible”.

Des del grup municipal la Crida confien que el Club Natació Sabadell i la Reial Federació Espanyola de Natació “treballaran de manera integral per dirimir responsabilitats”, segons apunta Nani Valero, que, alhora, espera que “es resolgui al més aviat millor aquesta situació. Cal fer molta pedagogia i anar al fons i ser cada vegada més conscients del significat de les paraules”.

Adrián Hernández, de Ciutadans, lamenta aquest episodi i advoca per fer una campanya en l’àmbit municipal per “acompanyar i donar suport” als joves LGTBI. Des de Junts per Sabadell s’exigeix “tolerància zero amb l’homofòbia, i màxima visibilització de la denúncia que fa la víctima d’aquests insults absolutament intolerables a l’esport i a qualsevol altre àmbit social”, apunta Lourdes Ciuró.

Una opinió molt compartida per Marta Morell, del grup municipal Podem, que afirma que “l’esport ha de ser un exemple de conductes respectuoses amb les altres persones. Nosaltres ja vetllem des de les institucions, conjuntament amb les entitats esportives, per erradicar qualsevol forma d’intolerància en el món de l’esport”.

Publicitat