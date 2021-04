Fer un ‘botellón’ sortirà el doble de car: 750 euros

Qui faci un ‘botellón’ s’ho pensarà dues vegades. La nova ordenança de civisme i convivència multarà el consum d’alcohol a la via pública amb sancions de fins a 750 euros, pràcticament el doble que en l’actualitat (400 euros). Així ho recull l’avantprojecte de la norma, a què ha tingut accés el Diari de Sabadell. L’ordenança castigarà els comportaments incívics, alguns associats al consum d’alcohol, a cop de talonari: hi haurà sancions més altes per orinar, defecar i escopir, fer soroll o embrutar l’espai públic (fins a 750 euros). Tampoc es podran vendre cubates al carrer, i menys encara a menors (màxim 1.500 euros).

Els botellons s’han convertit en l’alternativa de la nit sabadellenca. La pandèmia ha obligat a tancar les discoteques i, a falta d’una oferta d’oci nocturn, molts joves opten per traslladar la festa al carrer, especialment amb l’arribada del bon temps. Fonts de la Policia Municipal preveuen que, un cop acabi l’estat d’alarma i no hi hagi toc de queda, hi haurà un estiu calent. De fet, hi ha un precedent: el juliol passat, la clausura de les discoteques va disparar el consum d’alcohol a l’espai públic (+244%) en qüestió de setmanes. Des d’aleshores i fins al 31 de març d’enguany, la Policia Municipal ha obert 776 actes.

1.500 euros per un ‘grinder’

El procés de redacció de l’ordenança de civisme avança després de mesos de paràlisi pel coronavirus. El Govern municipal preveu aprovar la norma aquest any i aplicar-la a través de la Policia de Districte, la divisió de proximitat de la Policia Municipal. Quan entri en vigor, els fumadors de cànnabis tindran un nou maldecap: el consum, tinença o venda de drogues –encara que no representin un delicte penal– se sancionarà amb multes de fins a 750 euros. La factura podrà créixer fins als 1.500 euros per a aquells que deixin rastre i embrutin. Un grinder, un bong o una xeringa, per exemple.

La proposta sancionadora de l’Ajuntament va en la línia de la Generalitat, que després de l’esclat de la Covid va establir multes d’entre 3.001 i 15.000 euros per fer ‘botellons’ a l’espai públic, mentre duri l’estat d’alarma

Patrimoni protegit (amb multes)

L’ordenança de civisme i convivència sancionarà altres accions vandàliques. Entre els preceptes, queda prohibit fer pintades i grafits sobre el mobiliari urbà. La Policia Municipal posarà multes de fins a 750 euros, encara que la quantia es pot elevar als 1.500 euros si la pintada es realitza sobre edificis o elements inclosos en el Pla de Patrimoni de Sabadell, com és el cas de l’Artèxtil, el Castell de Can Feu o el Vapor Pissit. Quan els infractors siguin joves –o menors d’edat–, l’Ajuntament els impartirà una acció educativa reparadora per rescabalar els danys causats.

