El Club Natació Sabadell aspira a pujar un esglaó en el vòlei estatal

La secció de voleibol del Club Natació Sabadell està gaudint d'un any per emmarcar i ara els dos equips sèniors poden posar la cirereta en les fases d'ascens a la Super-Lliga2 que es disputen a Utrera (masculí) i Ourense (femení) a partir d'aquest divendres. "Ja es pot parlar d'una temporada històrica", resumeix el president de la secció, Òscar Llagostera, que tampoc es mostra sorprès per la gran trajectòria d'ambdós equips, campions absoluts del grup català de Primera Nacional. "Els nois ja van estar a dalt l'any passat i, de fet, van aconseguir l'ascens que després no es va poder concretar als despatxos pel tema econòmic. Era previsible que tornessin a lluitar per les fases, però ho han fet amb una gran superioritat, perdent només un partit. Les noies han format un equip molt jove i tot i els canvis i les dificultats per la pandèmia també han demostrat un gran nivell. La clau és que els dos equips s'han mogut com una família i el mèrit d'això és dels entrenadors, Jordi Fernàndez i Hugo Gotuzzo".

Si s'aconsegueix l'ascens a la Super-Lliga2, categoria de plata del vòlei estatal, a la pista, el gran dubte és saber si el Club Natació Sabadell podrà assumir-ho econòmicament. "En la situació actual de l'entitat és molt complicat. Està clar que necessitem ajut extern. Sense patrocinadors potents és gairebé inviable. Tenim l'experiència del masculí de l'any passat. Llavors va resultar impossible. Les empreses de la ciutat no van respondre. Ara, si es planteja la situació, tindríem més temps i, de fet, ja hem realitzat alguns contactes i voldria ser més optimista, però cal esperar i no serà gens fàcil, ni a la pista ni als despatxos", subratlla. De moment, l'Òscar se sent "orgullós" que el vòlei pugui aspirar a competir a gran nivell en l'àmbit estatal, com fan altres seccions emblemàtiques de l'entitat com el waterpolo, natació o el futbol sala.

Els tècnics, optimistes

Les dues expedicions parteixen aquest dijous en avió. Això sí, els mateixos jugadors i jugadores han participat en una part de les despeses dels desplaçaments a terres extremenyes i gallegues en una clara mostra de la seva implicació i compromís. El Club i alguns sortejos i espònsors han fet la resta. El masculí jugarà al pavelló Vistalegre d'Utrera i s'enfrontarà, en el grup B, a Molina Voleibol de Segura murcià (divendres, 17 hores) i Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid (dissabte, 9 hores). Dels tres equips, dos passen a semifinals (dissabte) on els guanyadors ja tindrien assegurat l'ascens de categoria.

El tècnic nedador, Jordi Fernàndez, ho veu factible. "A priori, ens ha tocat el grup més assequible i si fem les coses bé hauríem de passar. Són dos equips lluitadors i que defensen molt, però crec que som superiors. A semifinals, el rival, passi qui passi, seria molt complicat. De fet, les semifinals són l'autèntica final. El nostre objectiu és aconseguir l'ascens i en cas d'aconseguir-ho, sabem que la situació econòmica del Club és delicada i caldria moure's per trobar patrocinadors".

El sènior femení ho farà a Ourense davant el CD Badajoz Extremadura (divendres, 12 hores) i l'amfitrió Aceites Abril CVD (dissabte, 11 hores). El tècnic Hugo Gotuzzo assegura que "viatgem amb il·lusió i l'equip ho afronta en un bon moment. El Badajoz té tres jugadores estrangeres i això demostra que vol pujar i l'Ourense potser no és gran equip, però jugar a casa el fa perillós. L'objectiu és arribar a semifinals i intentar guanyar".

El tècnic argentí destaca que "només hem perdut 2 partits en tota la lliga, però també n'hem guanyat quatre en el tie-break del cinquè set i això demostra la fortalesa mental i física de les jugadores. És una circumstància que ara pot ser molt útil en partits que poden ser molt igualats". Prefereix no plantejar-se el futur en cas d'ascens: "Nosaltres ens dediquem a la part esportiva, però som conscients que necessitaríem suport econòmic privat per jugar a la SuperLliga2".

Publicitat