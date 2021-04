La rosa no hi pot faltar: "Les floristeries necessitem la diada"

Els carrers vestits de flors es van tenyint de vermell i dibuixen un somriure a les floristeries sabadellenques, que ja ho tenen tot enllestit per Sant Jordi. Els establiments estan ultimant els darrers detalls i esperen amb candeletes “el gran dia”. El petit comerç està “entusiasmat i esperançat”, ja que podran gaudir d’un Sant Jordi tot i emmarcar-se en una situació anòmala.

Tot i que l’any passat es va celebrar el dia 23 de juliol, “aquest no era el dia assenyalat i les floristeries ho vam notar”, destaca el president del Gremi de Floristes, Sergi González. Enguany és la primera escletxa de llum, per als establiments, des que ens trobem immersos en un escenari pandèmic. Per aquest motiu, tal com explica González, “la gent té moltes ganes de roses i, evidentment, els floristes també”.

L’any passat es van potenciar les vendes a domicili, però aquest any és l’hora de sortir el carrer i gaudir de la diada com a tal. Sant Jordi va de la mà d’un ambient al carrer, “és bonic veure la gent passejant, gaudint amb els qui més estima”, assenyala la florista Carlota Segalà. Així mateix, González, de la floristeria Garciflors recorda amb un gust agredolç el Sant Jordi passat i assegura que aquest fet potencia les ganes de commemorar la tradició.

En aquesta línia també es manifesta Segalà: “Les floristeries necessitem aquest dia”, reitera, però no és per un tema econòmic, sinó que és per “sentir l’amor i l’alegria que es troba inherent en la diada”. És difícil preveure el nombre de vendes, tot i això esperen que sigui un nombre més alt que l’any anterior. Segalà, però, s’atreveix a afirmar que seran positives: “Molta gent ha vingut aquests dies previs a reservar roses o a fer comandes a domicili”.

Ecologisme i roses

L’ecologisme cada vegada és més present en diferents àmbits. Així mateix, és una evidència que cal potenciar-lo sempre que sigui possible. Així ho assegura Segalà: “Els proveïdors tracten les roses de la forma cada cop més ecològica possible”. Un exemple rellevant és el paper biodegradable que utilitza gairebé tothom com a embolcall per a les flors. Encara que Sergi González bromeja que “les flors ecològiques són més lletges”, però assenyala que cal potenciar-ho, ja que cada vegada més públic ho demana.

Trencar el color tradicional?

Sant Jordi és tradició, però sembla que cada vegada més està sotmesa a diferents canvis. Fent referència a les flors, la típica és la rosa de color vermell, però va en augment la imaginació dels professionals.

El tema dels colors és transcendental, ja que “per a gustos, colors”, etziba irònicament Segalà. A la botiga tenen una varietat de dotze tonalitats: “És molt típic que comprar una rosa vermella a la dona, parella o esposa i les flors de colors per a les criatures”, remarca. Tot i això, expliquen que els colors són canviants i que és molt difícil encasellar un “color estrella”. Segalà explica que tenen la rosa amb els colors de la senyera i és una “venda assegurada”. Així mateix, és capaç de contenir molta tradició en una sola rosa: regales un dels símbols més emblemàtics a més de reivindicar la cultura catalana, una de les voluntats que té la llegenda de Sant Jordi.

Contràriament, González assenyala que a la floristeria de Garciflors no han tingut mai roses tenyides, ja que va en contra de la seva ètica: “La natura és molt sàvia i no podem canviar el que ella sembra”. Tots dos establiments, però, asseguren que la rosa vermella és una venda assegurada i “triomfal”.

