Jaume Torras (Cambra de la Propietat): "L’Estat és massa intervencionista amb l’habitatge"

La Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell rebutja l’ampliació de les principals mesures d’escut social aprovades pel govern d’Espanya perquè considera que novament es vol fer pagar als petits propietaris allò que no ha fet l’administració. Aquestes mesures són l’ampliació de tres mesos de la suspensió dels desnonaments, la moratòria en el pagament i l’extensió de sis mesos dels contractes de lloguer aprovada pel govern d’Espanya. Totes aquestes polítiques estaran vigents, doncs, posteriorment a quan s’acabi l’estat d’alarma, el pròxim 9 de maig.

“Aquí ho repercuteixen tot sobre el propietari, que no té perquè ser un gran tenidor, pot tenir un habitatge per complementar la pensió”, reivindica el gerent de la Cambra, Jaume Torras. El sabadellenc defensa que “amb totes aquestes mesures i pegues es desmotiva els propietaris per poder continuar invertint en aquests productes”, i creu que l’Estat “no hauria de ser tant intervencionista” i deixar que el mercat es reguli més per si sol.

Torras insisteix que tot Espanya pateix un problema com és la manca d’habitatge públic i lamenta que per compensar aquest dèficit les institucions carreguin la responsabilitat als propietaris. Per aquesta raó, el gerent de la Cambra de la Propietat alerta que hi pot haver petits propietaris que passin dificultats, no perquè parteixin d’una situació de vulnerabilitat, però sí perquè tenen obligacions de pagament que podrien ser d’impostos o d’hipoteques, per exemple.

Indignats amb els desnonaments

Publicitat

Jaume Torras creu que la suspensió dels desnonaments per impagament durant tres mesos més és “indignant” i agreuja el mal endèmic que viu el poder judicial. Si habitualment han de passar de 7 a 8 mesos a resoldre el cas als jutjats, ara opina que es pot arribar a dos anys, sumant-hi el temps de cada moratòria més el que necessita el procés judicial. Tot aquest temps és el que segons el gerent de la cambra pot portar un petit propietari a passar dificultats perquè d’una banda no cobra –sigui per vulnerabilitat de l’inquilí o ocupació– i de l’altra s’ha de fer càrrec de totes les obligacions que recauen directament en el propietari.

Davant la lentitud del sistema jurídic, Torras subratlla que sort n’hi ha dels anomenats desnonaments exprés, que fins ara resolien les ocupacions en el termini aproximat d’un any. “Sense aquest tipus ja no sé què passaria”, afegeix.

Des de la Cambra de la Propietat de Sabadell també reclamen que es revisi la qualificació de petit propietari perquè “amb poca cosa ho ets”: més de cinc habitatges o 1.500 metres quadrats. A la Cambra de Sabadell, el 75% dels socis tenen entre 1 i 5 finques, mentre que el 50% en tenen una o dues, segons les estadístiques del mateix organisme sabadellenc.

Publicitat