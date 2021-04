L'Ajuntament busca la mediació pels treballadors de Correus sabadellencs

L'Ajuntament ha volgut ajudar els treballadors de la unitat de repartiment 4 (UR4) de Correus a la ciutat a mediar amb l'empresa després que engeguessin una vaga per les seves condicions laborals fa tres setmanes. Segons ha indicat al Diari de Sabadell la 4a Tinenta d'Alcaldessa, Montse González, "ens hem reunit un parell de vegades amb els treballadors i ens vam comprometre a ajudar-los a mediar amb l'empresa", i afegeix que es reuniran properament també amb representants de l'empresa.

La regidora del govern sabadellenc explica que la situació s'està tornant un veritable problema no només pels treballadors, sinó per la ciutadania de Sabadell, que n'està patint les conseqüències. Alhora, més enllà de les zones designades a la UR4, ocupada dels codis postals 08206 i 08207, la confrontació entre treballadors i empresa "està afectant al correu de tot Sabadell", explica González.

"Això és molt greu", lamenta, alhora que també rebutja la suposada pèrdua de drets laborals que estan patint els empleats de la unitat i de tot Sabadell, a on li han traslladat que s'està primant la paqueteria per sobre del correu postal. "Si aquest retràs en les cartes ens passa en citacions de l'hospital o en multes, imaginem com n'és d'important resoldre la situació", diu la regidora.

Sobre la velocitat de resolució del conflicte laboral, que ha desbaratat tot el correu postal a la ciutat, González no s'aventura a donar una data, ja que han de parlar amb els responsables de Correus a la ciutat. A més, recorda que "Correus és un servei estatal i per tant no els hi podem dir què han de fer".

Tanmateix, González deixa clar que "la nostra intenció és que això se solucioni", ja que "com a representants de la ciutadania hem de vetllar pels seus drets".

