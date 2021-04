Sabadell ja respira ambient de festa en les hores prèvies a Sant Jordi

El Sant Jordi d’enguany serà recordat, potser, per ser el més llarg: Està durant dies. I és que a fi d’evitar aglomeracions (i contagis de Covid) el sector va fer una crida a no deixar les compres i les passejades per darrera hora. Dit i fet: Des de principis de setmana que les llibreries van de gom a gom. Algunes van muntar parada al carrer des de dilluns, com la Llibreria Tècnica. D’altres ho van fer fins ahir dimecres, com La Llar del Llibre. Mentre que el gruix s’han esperat fins aquest matí de dijous, com Sabadell Còmics i LibreRío de la Plata.

Sant Jordi també és present a altres establiments de la ciutat. Joan Serra ja ofereix les seves roses de vitrall, al seu taller L’art del vitrall (a la plaça de les Marquilles). Una altra botiga tradicional com la Casa Figuerola ha decorat part del seu aparador amb figuretes de dragons de joguina. L’Estanc Aragay aprofita les darreres hores per a vendre loteria del sorteig de la Grossa de Sant Jordi. I la majoria de forns, com ara l'ArtBò, han elaborat ja pa de Sant Jordi (amb els colors de la senyera), piruletes de xocolata amb forma de rosa i altre tipus de dolços amb motiu sant jordiencs.

Sense signatures d'escriptors

Tot i així, enguany serà diferent: No hi haurà signatures d’escriptors i escriptores a cap parada oficial. Sí que hi haurà, per contra, algunes activitats. Sense anar més lluny, avui a la tarda es presenta el llibre La Kora i el Griot, Conxita Tarruell i Llonch, amb els relats dels viatges que va fer l’autora a Benín i a Burkina Faso entre el 2017 i el 2019. Serà a l’auditori de la Biblioteca Vapor Badia, a partir de les 18.30 h. Igualment, l’escriptor Sergio Gil estarà demà a La Teteria (plaça del Gas) d’11 a 12 h, tant escrivint com signant exemplars de Preludios del terror als lectors que s’hi acostin.

A més a més, el Museu d’Història oferirà visites al campanar de Sant Fèlix, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h del divendres. Igualment, hi haurà un taller de roses i de punts de llibre al pati (de 17.30 a 20.00 h). A més a més, el Museu munta parada de llibres de la seva col·lecció a l’entrada de l'equipament.

El Museu d’Art també s’afegeix a la commemoració de Sant Jordi i amb una parada dels seus llibres i catàlegs al vestíbul. A més a més, proposen una visita dinamitzada a l’exposició permanent, tot destacant aquelles obres que reprodueixen roses o altres flors.

Activitats paral·leles

Així mateix, l’Acadèmia de Belles Arts no tindrà taula a peu de carrer, però convida la ciutadania a fullejar els catàlegs d'artistes locals com Antoni Angle, Alfons Borrell, Joan Vila Cinca, Manuel Duque, Isidre Manils, Agustí Puig, Ramiro Fernàndez, Vilacasas, Marian Burgues...

El jardí de l’Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell, igualment, acollirà activitats per a escoles, tallers infantils i espectacles familiars i exposicions durant tot el dia. Al matí s’ha programat l’espectacle Cletu, el drac despistat, a càrrec de la Berta del Poblet; i Polsim de màgia per a Sant Jordi, de Fèlix Brunet.

D’altra banda, d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h es podrà participar al Jardí de la lectura, on es convidarà als assistents a descobrir endevinalles, poemes d'objectes, animals, menjars i mil coses més que es poden trobar en els llibres de contes. També es podrà trobar el El racó dels llibres i la lectura, una exposició-ambientació amb llibres de contes i caixes de fusta per a gaudir dels contes.

