Els col·lectius feministes denuncien la violència institucional

Una setantena de persones s'han concentrat aquest vespre a la Plaça Sant Roc per expressar el suport cap a la noia que va patir múltiples agressions sexuals el passat febrer del 2019 a la ciutat. Els fets es remunten al passat 16 d'abril, quan es va fer pública la sentència del cas, on van sortir quatre dels sis autors condemnats.

El clam ha estat impulsat pel col·lectiu Justa Revolta i el Comitè de Vaga Feminista, les portaveus dels grups esmentats han llegit un manifest el qual ha assenyalat a l'Ajuntament, a la Policia Local, al jutge d'instrucció 2 de Sabadell i a l'advocada de la defensa. Així mateix, destaquen la "manca de diligència en l'abordatge de les violències masclistes". En la concentració s'han encès torxes, símbol de potència, indignació i ira.

Tanmateix, han volgut posar l'accent en la manca de professionalitat de la justícia, qualificada per elles "d'injustícia patriarcal". Lamenten que la violència institucional vagi revictimitzar a l'agredida, a més, de qüestionar el seu discurs, fets que són una constant cap al col·lectiu femení. Defineixen la situació com un "escenari heteropatriarcal". Per altra banda, han assenyalat l'Ajuntament com a responsable per garantir una ciutat lliure de violència masclista i uns carrers on se sentin segures. Per aquest motiu, exigeixen la posada en marxa de polítiques que protegeixin els drets de les dones de manera real i efectiva.

La concentració ha estat desconvocada a quarts de nou i a finalitzat amb diversos càntics feministes que han ressonat davant el consistori.

