El Club Natació masculí aconsegueix l'ascens a la SuperLliga2 de vòlei

Objectiu assolit amb èpica. El sèni masculí del Club Natació Sabadell ja és equip de la SuperLliga2, categoria de plata del vòlei estatal, després de superar a les semifinals a la Universitat de Valladolid per un ajustat 3-2 en la fase d'ascens que se celebra a Utrera. Almenys sobre la pista, ara falta confirmar-ho tot plegat als despatxos aconseguint els ingressos necessaris a través de patrocinadors externs per completar un pressupost exigent.

L'equip de Jordi Fernàndez havia superat en el seu grup amb autoritat a Molina de Segura (3-0) el divendres i Nuestra Señora del Recuerdo madrileny (3-0, amb parcials de 25-22, 25-18, 25-22) per assegurar-se el primer lloc i creuar-se, a semifinals, amb el representant de Pucela, un rival més perillós. El guanyador tenia el passaport de la SuperLliga2 a la butxaca tot i que demà diumenge es disputarà la final per decidir el campió d'Espanya de Primera Nacional.

El triomf, però, no ha estat gens fàcil. El 25-18 del primer set semblava encarrilar molt bé el partit, però els nedadors s'han vist sorpresos en els dos següents sets: 20-25 i 23-25. Això deixava el conjunt de Jordi Fernàndez contra les cordes i gairebé necessitaven una remuntada èpica. Ja no podien fallar. Han tret l'orgull en el quart set per forçar el cinquè set amb un 25-22 i en el decisiu tie-break, s'ha posat la cirereta amb un 15-11 que ha fet esclatar d'eufòria els jugadors, tècnics i directius, entre els quals es trobava el president de la secció, Òscar Llagostera. Gran èxit a la pista, ara tocarà treballar als despatxos. De moment, toca gaudir-ho i aquest diumenge buscaran el títol de Primera Nacional estatal en una final només amb toc honorífic.

No ha pogut ser

El sènior femení, en canvi, es va quedar a les portes. Després de la derrota inicial, a la seu d'Ourense, davant el potent CD Badajoz Extremadura (0-3), va refer-se per superar el conjunt amfitrió Aceites Abril per 3-1 i accedir així a una semifinal de color català, amb l'enfrontament contra el CV Sant Cugat. El primer set va condicionar el desenllaç. Després d'una aferrissada lluita, amb alternances i màxima igualtat, el conjunt santcugatenc es va imposar per 28-30.

Això va pesar anímicament en les jugadores d'Hugo Gotuzzo, que van cedir per un clar 13-25 en el segon set i ja no van poder reaccionar en el tercer (15-25). Una derrota inapel·lable que les deixa sense ascens, però no pot embrutar una gran temporada. Aquest diumenge lluitaran pel tercer lloc del rànquing nacional.

Publicitat