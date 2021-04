"En aquests moments cal posar-hi els cinc sentits i l'entorn és molt important"

A dos dies del decisiu partit davant el Mallorca (dilluns, 21 hores), el tècnic arlequinat, Antonio Hidalgo, s'ha sincerat i ha llançat diversos missatges amb l'objectiu de crear el clima adequat en aquesta recta final del campionat per aconseguir la permanència, ara mateix a 4 punts. "Som conscients de la situació i la necessitat imperiosa de guanyar partits, sigui el rival que sigui. Ara ve el Mallorca i sabem que a 42 jornades no hi podem competir, però a un partit, per què no? És el moment de donar-ho tot i posar-hi els cinc sentits i l'entorn és molt important".

Hidalgo ha utilitzat aquest concepte (entorn) en diverses ocasions durant la roda de premsa. "L'equip necessita notar el suport de tothom, de dins i de fora del club. Penso que s'han generat massa dubtes sobre els nostres jugadors quan durant la temporada han demostrat la seva absoluta implicació. Per això és molt important saber que l'entorn està amb ells en aquests moments. Això sempre genera confiança i es pot traduir al terreny de joc".

També ha tingut una dedicatòria especial per l'afició, que sap estar patint moltíssim. "Quan vaig arribar, com a jugador, recordo que els companys de la meva zona, com Juve, Puigdollers, Héctor Simón o Juanjo, només em van dir que ho deixés tot al camp. I això és el que ara jo demano als meus jugadors. Em dec als 1.500 o 2.000 fidels que hi són sempre i puc assegurar que lluitarem fins al final, fins a l'últim dia. En l'entrenament d'aquest dissabte han vingut un pare amb el seu fill, que demanava il·lusionat les signatures als jugadors. Per coses així hem de fer-ho. Som patidors i ens hem sortit de situacions complicades altres vegades; ara estic convençut que també ho aconseguirem. La clau de tot és creure-hi".

Sobre la manera de guanyar el Mallorca, el tècnic arlequinat ha deixat clar que no seguirà l'exemple del Castelló, que la setmana passada va superar el conjunt balear amb una tàctica ultradefensiva. "Del partit només em quedaria amb el fet de marcar un gol i no rebre'n cap, però respectant el que va fer el Castelló, nosaltres tenim una altra manera de veure el futbol. Sempre ho hem fet així i mentre Antonio Hidalgo sigui l'entrenador, no canviarem. Caldrà fer ajustos i millorar coses, però continuarem amb la nostra idea de joc. La vida és per a valents i jo puc ser millor o pitjor entrenador, però em faran canviar. Dit això, sabem que per guanyar el Mallorca cal una defensa increïble i atacar de la manera que hem plantejat durant la setmana". No s'ha mullat sobre el substitut d'Stoichkov, baixa sensible per la clàusula de la por: "perdre un jugador de la seva qualitat sempre és important, però tenim diverses opcions entre els homes d'atac". Dilluns sortirem de dubtes.

