El juvenil 'A' del Sabadell venç a l'Espanyol i aconsegueix la segona victòria consecutiva

Amb personalitat de campió. El juvenil A del Sabadell li ha guanyat a l'Espanyol per 2 a 1 i així aconsegueix el segon triomf consecutiu en aquesta segona fase de Divisió d'Honor, després d'haver-li guanyat el cap de setmana passat al Barça en el Joan Gamper.

Ho té tot. El conjunt dirigit per Miki Lladó sens dubte és un grup extraordinari des de qualsevol punt de vista pel qual li ho miri. Els arlequinados han sabut novament aprofitar aquests determinats moments per a colpejar durament al seu rival i s'han emportat 3 punts vitals per a dir present en el grup amb el cap ben alt.

Durant la primera meitat s'ha vist un Espanyol molt imprecís i això ho ha sabut aprofitar el Sabadell tenint la pilota controlada per a intentar buscar els espais. Després de 18 minuts de joc, Chadi ha donat una passada en llarg per a sortir des del fons per banda esquerra i Gabri Gausachs ha fet la individual ingressant a l'àrea perquè un defensa el derroqui. L'àrbitre ha decretat penal i Gausachs mateix ho ha transformat.

Amb la victòria parcial el Sabadell ha jugat amb el nerviosisme visitant. L'Espanyol ha trigat fins a la segona meitat per a trobar la seva millor versió. Durant el desenvolupament de la segona part, la dinàmica ha estat amb un Espanyol desesperat per trobar l'empat i un Sabadell aprofitant els espais per a contraatacar. D'aquesta manera, Vargas, en una jugada individual extraordinària ha ingressat a l'àrea rival i ha convertit el segon gol als 65'.

Amb el segon gol local ha donat la sensació que el partit ha estat sentenciat, però el gol de l'Espanyol no ha trigat a arribar i després de dos minuts el conjunt visitant ha descomptat en el marcador per a posar el 2 a 1 final.

A partir d'aquest moment, la dinàmica ha continuat sent igual i el Sabadell ha mostrat la seva millor versió en defensa, demostrant que sap ser determinant quan toca, però també notablement defensiu quan el partit l'exigeix.

Victòria vital per als de Miki que continuen en un excel·lent moment. La pròxima trobada serà el dia 16 de maig, quan el Sabadell visiti al Damm per la quarta jornada d'aquesta segona fase de Divisió d'Honor.

