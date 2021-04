Sabadell comença a renovar l'enllumenat per posar LED a 720 carrers

De mica en mica, en els pròxims 6 mesos, veurem com es canvien la majoria de llums dels carrers de Sabadell. Aquesta setmana han començat els treballs per substituir 17.502 punts de llum de més de 720 carrers de tots els districtes. Es canviarà un 60% de l'enllumenat públic de Sabadell –en quedarà un 10% sense substituir– per implementar la tecologia LED, la qual cosa suposa una inversió per l'Ajuntament de 10 milions d'euros.

La intenció, segons ha explicat l'alcadessa, Marta Farrés, és reforçar la seguretat i "fer un gran pas endavant en termes d’eficiència energètica i de respecte pel medi ambient". Està previst que els llums millorin el confort visual, redueixin la contaminació lumínica i allarguin substancialment la vida útil de l’enllumenat.

La durada mitjana d’un LED és de 10 anys o 40.000 hores, mentre que una bombeta de vapor de sodi té una vida d’entre 3,5 i 4 anys. L'augment de l'eficiència energètica, a més, està previst que comporti un estalvi anual de 926.000 euros i una reducció de 1.638 tones d'emissions de diòxid de carboni. El pressupost de la factura serà de 14.103.259 euros, tot i que l'Ajuntament preveu que l'import de la factura sigui el mateix, "perquè el cost de l'actuació es compensa amb l'estalvi del consum d'energia".

Primeres zones d’actuació

La planificació per a la setmana inicial, tot i que pot registrar modificacions per causes meteorològiques o d’execució, es concreta en les vies següents:

- Dilluns 26:

Centre i Hostafrancs: ronda de Ponent, amb afectacions puntuals al trànsit motoritzat i clicable.

Ca n’Oriac: plaça de la Marca Hispànica, amb afectacions puntuals al trànsit.

Can Puiggener: ronda de Maria Gispert i carrers d’Escipió, de Joan Balart i de Jaume Ninet, amb afectacions puntuals al trànsit.

Gràcia: carrers del Pare Fita, de Josep Maria Quadrado, de Buxeda (entre carretera de Barcelona i Vergós), i carretera de Barcelona (entre Vergós i Ramon Llull), amb afectacions puntuals al trànsit.

Dimarts 27

Castellarnau: carretera de Terrassa (entorn del complex central de Mossos d’Esquadra), amb afectacions puntuals al trànsit.

Can Puiggener: carretera de Prats de Lluçanès (entre Gran Via i Puig de la Creu), amb trànsit alternatiu.

Gràcia: carrer de Doctor Balari (entre Gran Via i Comerç), amb tall de trànsit.

Dimecres 28

Creu Alta: Eix Macià i plaça de Catalunya, amb afectacions puntuals al trànsit.

Les Termes: ronda de Santa Maria (entre Rubió i Ors i Almogàvers) i illa Bella, amb afectacions puntuals al trànsit.

Can Puiggener: carrers del Mas Canals, de Ramon Jové, d’Anníbal i passatge d’Asdrúbal, amb afectacions puntuals al trànsit.

Gràcia: carrers de Girona i Ramon de Penyafort (entre Gran Via i Narcís Monturiol), amb afectacions puntuals al trànsit.

Dijous 29

Can Llong: carrer de Varsòvia (entre la ronda d’Europa i Copenhaguen), amb afectacions puntuals al trànsit.

Les Termes: ronda de Santa Maria (entre Almogàvers i Ramon Berenguer), amb afectacions puntuals al trànsit.

Can Puiggener: carrer d’Amílcar Barca i passatge de les Escoles, amb afectacions puntuals al trànsit.

Gràcia: carrers de l’Abat Oliva i del Bruc (entre Tetuan i Vergós), amb afectacions puntuals al trànsit.

Divendres 30

Serra d’en Camaró i els Merinals: carretera de Terrassa (entre Manuel de Falla i Rafael de Casanovas), amb afectacions puntuals al trànsit.

Gràcia: carrers de Tetuan i Lepant (entre Gran Via i Bruc), amb afectacions puntuals al trànsit.

Can Puiggener: carrers de Pau Colomer, passatge de Marco Polo i Archidona, amb afectacions puntuals al trànsit.

Espronceda i Campoamor: passeig del Comerç (entre Pereda i carretera de Barcelona), amb afectacions puntuals al trànsit.

Quatre equips treballaran simultàniament durant uns 6 mesos i actuaran en funció de la tipologia d’enllumenat a reemplaçar i les característiques de la via i la zona on es trobin. En tot moment es vetllarà per minimitzar les possibles afectacions a la mobilitat i es distribuiran avisos als veïnes i veïns afectats. Les actuacions es comunicaran a xarxes socials municipals i al web dels districtes https://web.sabadell.cat/districtes. Per a qualsevol incidència es podrà contactar amb la Unitat Tècnica de Cohesió Territorial, al telèfon 937453349 i al correu oficinaespaipublic@ajsabadell.cat.

