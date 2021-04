Èxit de participació en la 25a edició del Memorial Fidel Bagan de la PC Palomillas

Més de 130 corredors cadets i júniors van participar en el XXV Memorial Fidel Bagan, prova organitzada per la Penya Ciclista Palomillas, convertint l’edició d’enguany, puntuable per a la Copa Catalana, en una de les més participatives des de l’any 1977. Sergi Darder, de l’equip Quadis-Trek Bicisprint CC Sant Boi, va ser el guanyador en la categoria júnior. Al podi el va acompanyar en segona posició Sergi Galbany, de Finques Feliu, i, en tercera posició, Axier Casado, de Tot Net-Terrassa. Darder, que ja va guanyar el Memorial com a cadet el 2019, va ser el més ràpid en completar les 25 voltes d’un total de 67,5 quilòmetres al circuit de Can Gambús.

A més, Darder també va encapçalar la classificació de metes volants, convertint el Finques Feliu Cycling Team en el millor equip.

Apassionant prova cadet

En la categoria cadet, el guanyador va ser Gerard Cano, de l’equip Purito-Tadesan-Núria. En segona posició va travessar la línia de meta Adrià Garmendia, de la UC Vilanova-Autocars Sagalés. Poger Pareta, també del Purito-Tadesan-Núria, es va classificar en tercera posició. La mitjana en cadets va ser de 54 km/h, un total de 40,5 quilòmetres després que l’organització decidís escurçar-la cinc voltes per la caiguda d’un ciclista.

La classificació de les metes volants també va estar liderada per Gerard Cano. Adrià Garmendia va ser el millor cadet de primer any, mentre que el campió per equips va ser el Purito-Tadesan-Núria.

El retorn del Memorial

La seva vídua, Nati Méndez, i els seus fills van estar presents en la celebració de la 25a edició, que enguany es tornava a celebrar després d’anul·lar-se l’any passat per l’arribada de la pandèmia de la Covid-19.

El Memorial Fidel Bagan ret homenatge a l’expresident de la Penya Ciclista Palomillas, Fidel Bagan Alegret, que va morir el 16 de maig del 1996. Bagan va entrar a formar part de la Penya Ciclista el 1960 i en va ser president en dos mandats: el 1968, i entre el 1985 i el 1994.

