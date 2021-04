Manel Navarro i Miki Núñez fan esclatar els fans: "Per primera vegada Sabadell i Terrassa no són rivals"

El sabadellenc Manel Navarro i l'egarenc Miki Núñez han estrenat el seu primer tema junts, ¿Qué tal?. I la bona sintonia entre els dos exconcursants vallesans d'Eurovisión ha despertat furor. Es pot apreciar perfectament per l'alt nombre de visualitzacions del tema i pels comentaris que els han deixat a les xarxes socials. Els fans d'arreu del món s'han desfet en elogis.

No només ha estat per l'encomanadissa cançó que han estrenat, sinó també per la compenetració que mostren. En els primers segons del videoclip, estrenat el 23 d'abril, tots dos apareixen cantant banyats per una llum tènue, pensatius, evocant un amor del passat. Entonant la lletra melancòlica com ànimes torturades, es posen el públic a la butxaca.

Però segurament és quan hi injecten alegria i esclaten a ballar enèrgicament quan s'acaben de guanyar als fans.

Com era previsible, que hi hagi tan bona sintonia entre tots dos ha despertat bromes en referència a la gran rivalitat entre ciutats. Ni les darreres trobades públiques de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i l'alcaldessa Farrés han fet tant per estrènyer llaços diplomàtics.

Hi ha qui va més enllà i els demana, també, la versió en català.

Tant de bo Manel Navarro i Miki Núñez facin la versió en català... — Claire (@ClaraOutContext) April 22, 2021

Una cançó en català, de fet, faria arribar la llengua als milers de fans d'arreu del món que tots dos han aconseguit gràcies al seu pas pel festival.

Love it when #eurovision artists do a collaboration!! 🇪🇦 Manel Navarro 🤜🎶🤛 Miki Núñez https://t.co/szz7HOBVjy pic.twitter.com/qyf4eamG32 — EuroGuy (@EuroGuyXX) April 23, 2021

Una amistat que ve de lluny

Eurovisión no és l'únic que el de Sabadell i el de Terrassa, tots dos del 1996, tenen en comú. També els uneix una amiga, que els va ajuntar per primera vegada en una festa d'aniversari, als 17 anys.

Va ser allà quan es van conèixer. Arran de la música, han intensificat l'amistat, tal com s'intueix després de veure el bon equip que formen plegats.

