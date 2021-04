I aviat, terrasses també de tarda i nit

Si fa no fa, no hem sopat a un restaurant des de mitjans d’octubre. Una treva al desembre va permetre sopars a l’europea (tancaven a les 21.30 h) i de tornada al no-res.

D’aquí que les paraules del conseller d’Interior, anunciant que el Procicat ja estudia permetre l’obertura de les terrasses dels bars i restaurants fins a la nit, hagin estat aigua al desert. Tot i que Miquel Sàmper no va concretar hora, també va parlar d’endarrerir el toc de queda a les 23 h, fet que pot donar una pista dels horaris que tenen sobre la taula.

El sector més beneficiat per la mesura seran els bars, que majoritàriament compten amb terrasses. Gamze Can, responsable del Bar Nazar (probablement la terrassa més concorreguda de tot el centre de Sabadell), es mostra prudent. “M’encantaria obrir més temps. De fet, tenim treballadores amb ERTO, en espera de poder tornar a treballar”, planteja. “Però crec que no ampliaran horaris fins a finals de maig”, sosté Gamze Can.

Els bars esperen amb delit la consolidació del bon temps primaveral, així com la franja de tarda-vespre. Serà el moment en què obrin cerveseries cèlebres com l’Olut i el Balboa (a la plaça de Ricard Simó), que ara per ara només obren els migdies del cap de setmana. Vermuteries com L’Escopinya també havien fet aquest horari fins a la setmana de Sant Jordi, i ara han començat a obrir també els migdies d’entre setmana.

Els restaurants que compten amb taules al carrer també estan molt esperançats. Sergi Segura, cuiner de La Tete, ja està preparant la nova carta de nit. “Inclourem més tapes, com pop i tallarines, a banda d’entrepans diferenciats, com els veggie i una arepa de reina pipiada”. A la plaça del Mercat, dos nous establiments també preparen la desescalada: el Saó, comandat en aquesta nova etapa per Alejandro Gómez; i La Terrasseta, amb Carles Termes al capdavant.

