L'Ajuntament reclama desboquejar la vaga per acabar amb el "col·lapse" de Correus

24 dies sense rebre correu postal. L'Ajuntament de Sabadell s'ha reunit amb Correus per reclamar a l'empresa que desbloquegi la vaga de la Unitat de Repartiment 4 (UR4). Des del dia 6 d'abril, veïns del districte 3 (Ca n'Oriac, Torreguitart, Torrent del Capellà, la Plana del Pintor, Can Deu i la Roureda) i el districte 4 (Can Rull, Cifuentes, la Concòrdia, Can Llong i Castellarnau) no reben la correspondència. Una vaga sine die.

"Hi ha un greu problema d'acumulació de correu ordinari", alerta la tinenta d'alcaldessa Montse González. L'afectació ja preocupa a veïns i comerciants, que lamenten que estan patint "greus problemes". Hi ha notificacions que no entenen de conflictes: citacions judicials, correspondència sanitària o de l'Agència Tributària.

El president de l'associació de comerciants de Ca n'Oriac, Miguel Tello, afirma que els comerciants no estan rebent les factures dels proveïdors i demana que es negociï el retorn del servei. Hi ha altres casos, com el de la M.R, que està a l'espera de rebre una targeta bancària. Segons les dades que han facilitat els mateixos treballadors, la mobilització afecta a més de 70.000 veïns.

Correus no descarta contractar més personal

Els treballadors de la UR4 –ubicada al carrer de Guadarrama– reivindiquen la contractació de més personal per cobrir totes les zones de repartiment i la resolució de conflictes interns. "No podem arribar a tot, la càrrega de feina ens supera. I hi ha retards en entregues que superen la setmana", expliquen treballadors d'aquesta unitat. Fonts de Correus, però, asseguren que l’empresa compleix amb els terminis a Sabadell. Treballadors d'aquesta unitat ho desmenteixen: "La prefectura no ens respon amb més contractació", sostenen.

En tot cas, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés i la regidora Montse González, es van reunir amb el president de Correus i representants de l'empresa a Catalunya, que "s'han compromés a fer una auditoria per detectar problemes", avança González. L'empresa no descarta redimensionar el servei a Sabadell. Els treballadors es mantenen fermes: "Continuarem en vaga fins que ho solucionin". En tot cas, dilluns s'asseuran per negociar el retorn del servei, encara amb data indefinida.

