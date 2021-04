Sopar a dins, el deute pendent

La queixa és unànime. “Si al migdia ho faig bé –amb separació de 2 metres entre taula i taula, i amb ventilació–, per què se suposa que a la nit no ho puc fer?”, es demana Paco Querol, cap de taula del restaurant 9 de la Borriana. Querol i la seva parella i cuinera, Núria Pérez, es declaren “emprenyats” per ser “els caps de turc”.

Similar a la visió de Josep Maria Villagrasa, de Can Feu, qui recentment ha renovat la seva distinció Bib Gourmand a la Guia Michelin. “No hi ha hagut cap contagi de la nostra plantilla en mesos, està clar que complim estrictament les mesures”, sosté.

D’aquí que Isaac Gómez, des del Capicua (Cerdanyola), plantegi la necessitat de rebre compensacions. “No volem ajudes, ja ens ajudem a nosaltres mateixos; el que volem és que ens compensin econòmicament les franges en les quals se’ns impossibilita treballar”, explica.

De fet, la setmana passada va començar una prova pilot a la ciutat de Girona, en què cinc restaurants van oferir sopars a l’interior amb una clientela que havia de mostrar un passaport de Covid free (prova PCR negativa, document de vacunació o immunitat per contagi previ). Però els restauradors de Sabadell rebutgen aquestes proves. Josep Maria Villagrasa, de Can Feu, és contundent: “La prova pilot ja l’estem fent cada migdia als nostres restaurants”. Isaac Gómez, qui presideix l’entitat de restaurants de Km0 de Catalunya, afegeix: “El problema de les proves pilot és que són molt costoses. La logística de control sanitari del concert de Love of Lesbian va costar 20o.000 euros”, diu. Si dividim el cost per cadascun dels 5.000 assistents, “és insostenible”.

A més a més, segueix generant sentiments de greuge comparatiu. Jordi Roig, al capdavant del restaurant Tremendu, explica: “El transport públic està ple, als supermercats tothom remena amb les mans...”. Roig té tres taules al carrer, però creu que no li sortirà a compte obrir per tan poca comanda.

QUÈ FAN ALTRES COMUNITATS?

Andalusia: Obert fins a les 22.30 h.

Aragó: Fins a les 22 h.

Astúries: Fins a les 20 h.

Illes Balears: Fins a les 22.30 h (només terrasses)

Canàries: Fins a les 22 h / 23 h (depèn de cada illa)

Cantàbria: Fins a les 22 h

(només terrasses)

Castella la Manxa: Fins a les 22 h (50% a interior i 75% a exterior)

Castella i Lleó: Fins a les 22 h (a 16 ciutats només a les terrasses)

País Valencià: Fins a les 18 h (interior només 33%)

Euskadi: Franges de 6.30 h a 9.30 h i de 13.00 h a 16.30 h

Extremadura: Fins a les 23 h

Galícia: Fins a les 21 h

(50% a interior i 75% a exterior)

Madrid: Fins a les 23 h

Múrcia: Fins a les 22 h

(només terrasses)

Navarra: Fins a les 21 h

(només terrasses)

La Rioja: Fins a les 23 h

Ceuta: Fins a les 19 h

Melilla: Fins a les 23 h

