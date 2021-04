Menys d'un centenar de pacients al Taulí

El Parc Taulí ha reduït en una quinzena el nombre de pacients ingressats per Covid, en els darrers tres dies. Ara mateix, n'hi ha menys d'un centenar: 70 hospitalitzats a planta i 25 a la UCI, segons dades facilitades pel centre aquest dijous. Des de l'inici d'aquesta setmana, però, s'han comptabilitzat quatre defuncions a causa de la pandèmia.

La pressió assistencial al Taulí comença a minvar. El pic d'ingressos del mes va ser el dia 12, amb 148 persones hospitalitzades, 32 de les quals a l'UCI. Amb les dades actuals, les més baixes del mes d'abril, l'hospital se situa als nivells de la tercera setmana de març.

Un any enrere

Un any enrere, en ple confinament, l'impacte de la pandèmia a la ciutat començava a rebaixar-se, però les dades eren igualment alarmants. Hi havia més de dos-cents pacients ingressats per Covid al Taulí, 36 dels quals en estat semicrític. Fins i tot, encara quedaven dues persones allotjades a l'Hotel Verdi, que es va haver d'habilitar per reduir la pressió assistencial del Taulí. Aleshores, els quiròfans tampoc no funcionaven a ple rendiment.

