L’oposició reclama a Salut que comenci a vacunar a la Pista

La Pista Coberta d’Atletisme ja ha de funcionar com a punt de vacunació massiu de Sabadell, la comarca i tota la regió sanitària Metropolitana Nord. Això és el que reclamen els grups de l’oposició de l’Ajuntament de Sabadell, després que aquest equipament segueixi tancat tot i estar a punt per utilitzar-se.

Per la portaveu de la Crida per Sabadell, Nani Valero, és important “evitar la centralització” de la campanya de vacunació. Després de veure que ahir divendres la Fira Barcelona va entrar en funcionament per vacunar massivament fins a 120.000 persones per setmana, Valero reivindica ampliar l’abast de la campanya per donar més cobertura a la població.

En una línia similar es pronuncia el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, que no entén per què la Pista encara no està oberta com a tal, quan “és cert que les vacunes han trigat a arribar, però ara que arriben a un ritme setmanal brutal crec que ja és possible obrir-la”. Des de Junts per Sabadell, la seva portaveu, Lourdes Ciuró, subratlla que “s’han de posar les màximes facilitats per aconseguir vacunar el màxim de persones com abans millor”. I ara, coincideix, “ja hi ha disponibilitat de vacunes”.

ERC, amb Salut

Des del grup municipal d’ERC es posicionen al costat del Departament de Salut, controlat pel seu partit. El portaveu republicà al consistori, Gabriel Fernàndez, remarca que “no hi ha hagut, lamentablement, prou vacunes que justifiquessin obrir la Pista com a centre de vacunació massiu”. I destaca que entre els casals cívics de Merinals i Campoamor s’estan posant 1.600 vacunes diàriament.

En línies generals, els quatre partits aplaudeixen la proposta del Govern d’habilitat un bus llançadora cap a la Pista, si s’obre.

