Joves, dones i treballadors essencials, els més afectats emocionalment per la Covid

El col·lectiu de joves, de dones i de treballadors essencials ha estat els més afectats emocionalment per la pandèmia. Així ho van constatar ahir les ponències i reflexions de la sessió sobre l’Impacte de la Covid-19, organitzada per l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental. A Catalunya una de cada dues persones ha patit efectes emocionals durant la pandèmia i es planteja la necessitat d’enfortir els serveis d’atenció a la salut mental.

En la sessió d’ahir es va reflexionar sobre com abordar els nous reptes i necessitats emergents de la població en l’àmbit de la salut mental. En la sessió hi van participar Antoni Sanz, professor agregat de la UAB i investigador principal de l’estudi Internacional PSY-COVID, i el doctor Diego Palau, director de Salut Mental de l’Hospital Universitari Parc Taulí-UAB de Sabadell. I també professor Titular de Psiquiatria al Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la Facultat de Medicina, de la UAB.

Dit això, la consellera de Drets Socials, Miriam Casaramona, qui va obrir la sessió, va explicar que “els efectes sobre la salut mental han estat latents i poc reconeguts durant la crisi sanitària". "No s’acabaran amb la consecució de la immunitat perquè persistiran els causats per les seqüeles socioeconòmiques de la pandèmia. En aquest horitzó, cal reflexionar sobre el paper de la salut mental en l’atenció sanitària general i dels serveis de salut mental comunitaris, especialment per als grups de població vulnerables", va afegir.

La meitat de la població catalana ha patit efectes emocionals per la pandèmia

El professor agregat del Departament Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la UAB, Antoni Sanz, va presentar l’estudi PSY-COVID, un informe mundial amb participants de 28 països i una base de dades de 89.000 participants. Segons l’estudi, el 55% de la població catalana ha patit algun tipus d’afectació en la seva salut mental. Els joves catalans presenten més símptomes i igual que a la resta del món. No és així pel que fa a les dones, que presenten més símptomes a Catalunya que a altres països. La dada positiva és que una de cada dues persones de la població catalana sortirà enfortida de la pandèmia.

El col·lectiu de 16 a 30 anys és el col·lectiu més afectat pels símptomes de depressió, igual que pels símptomes d’ansietat. A part de l’edat com a factor de risc també hi ha el fet de ser dona (42% ha experimentat alguna simptomatologia).

A Catalunya es detecta un empitjorament pel que fa a l’activitat física, la qualitat de la son i l’activitat laboral. No tanta afectació en les relacions amb els amics o la parella i en canvi es detecta una millora en canvi en els espais de lleure (increment temps lliure pel confinament). Un 40% de les persones a Catalunya van manifestar tenir simptomatologia depressiva i un 38% simptomatologia d’ansietat mentre que un 28,7% mostraven somatització (altres símptomes associats amb l’estrès, mal de cap, problemes gastrointestinals...).

El Taulí millorarà l'accés per Internet als serveis per reduir l'estrès psicològic

Per la seva banda, el doctor Diego Palao, cap de la Unitat de Salut Mental de l’Hospital Parc Taulí, va aportar la perspectiva clínica apuntant les conseqüències de la pandèmia en la salut mental estan associades a l’estrès i l’aïllament social. Aquests factors augmenten la incidència de problemes de salut mental en poblacions vulnerables i especialment joves. També va destacar que l’impacte econòmic de la pandèmia pot tenir un gran efecte sobre la salut mental de la població més vulnerable, com depressió, ansietat i risc de suïcidi.

De fet, hi ha una associació clara entre l’impacte de la pandèmia i l’augment del risc de suïcidi. Aquesta pot haver augmentat per l’aïllament social, estres econòmic, disminució a l’ajuda comunitària i religiosa, així com barreres d’accés a tractament de salut mental. Palao també va apuntar que s’ha de prestar atenció al possible major impacte en professionals sanitaris. Destaca l’augment alarmant de suïcidis en dones menors de 17 anys després de la tornada a l’escola i el creixement dels trastorns alimentaris.

Des del Parc Taulí s’ha posat èmfasis en la millora de l’accés per Internet als serveis, com les videoconsultes que s’apliquen a l’Hospital, que redueixen l’estrès psicològic. Aquestes milloren l’accessibilitat i continuïtat als pacients més vulnerables. També es compta amb altres sistemes de suport com el suport telefònic, que prevé l’ansietat.

Publicitat