Sabadell té 10,7 milions de la UE en obres pendents

Sabadell té les expectatives focalitzades en la Unió Europea. L’Ajuntament demanarà 570 milions d’euros –més de dues vegades el pressupost anual– per fer les obres i les actuacions estratègiques dels propers anys. El Govern municipal està davant de l’evidència: sense els fons Next Generation farien falta dècades o directament seria inviable dur a terme projectes com la transformació de l’eix Gran Via i del Ripoll, la rehabilitació del Castell de Can Feu o la reforma del sud de la ciutat.

No és un mecanisme nou: segons fonts municipals, actualment la ciutat té compromesos 10,7 milions d’euros en ajuts europeus –Edusi– per fer grans obres. La construcció del parc del Nord (2,5 milions d’euros), dels Jardins de Campoamor (1,8 milions) i la rehabilitació de la nau Sallarès i Deu per fer-hi un Centre d’Innovació (1,8 milions) són algunes de les actuacions previstes. Hi ha, però, un problema: tenen el temps en contra. Totes les obres s’han d’haver fet (i pagat) abans del 31 de desembre del 2022.

L’Ajuntament té 20 mesos per fer-ho, o els diners es perdran. L’executiu sabadellenc ha accelerat la tramitació de les obres. En els últims mesos, la Junta de Govern ha aprovat la licitació de cinc projectes valorats en més de sis milions d’euros –Jardins de Campoamor i camins escolars, entre d’altres–. Fins al juliol del 2021, s’han d’afegir cinc actuacions més, com l’adequació de la fàbrica Sallarès i Deu.

Crítiques al govern anterior

Per què hi ha tanta pressa? Es podria haver fet abans? El Govern municipal ho atribueix a la falta de previsió de l’executiu quadripartit (2015-2019). “No hi havia cap criteri i es corria el risc de perdre els diners L’anterior govern feia processos de participació i no executava les obres”, lamenta l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en declaracions al Diari. “Tanta participació amagava falta de lideratge i d’idees. Els feia por decidir”, considera. Farrés assegura que el juny del 2019 es va trobar un Ajuntament que, en relació amb els fons europeus, “no tenia projecte ni previsió d’execució”.

En el cas del parc del Nord, considera que el govern anterior “hauria d’haver pres la iniciativa” en lloc d’estar “quatre anys fent un procés participatiu”. Pel que fa a la pacificació del centre urbà, explica que al marge del carrer de Sant Pere, “ni tan sols vam trobar un dibuix o un plànol”. El Govern actual explica que ha hagut de treballar “des de zero” en molts casos. Després dels problemes legals sobre el passeig sorgit del soterrament dels FGC a Can Feu, van redirigir les partides europees al parc del Nord.

En altres actuacions, com el centre d’innovació a la fàbrica Sallarès i Deu i els camins escolars, expliquen que van haver de refer o canviar totalment els projectes previstos. ERC, que va ser soci del govern quadripartit, considera que els problemes venen d’abans. De fet, els atribueix als socialistes. “16 anys de bustisme i els escàndols de corrupció van deixar una ciutat col·lapsada i una administració paralitzada”, apunta el portaveu republicà i membre d’aquell executiu, Gabriel Fernàndez.

En contra del que diu Farrés, considera que entre el 2015 i el 2019 sí que es va planificar i afegeix que “qui posa en perill” els fons europeus és el govern actual.

Si no hi ha obra, no hi ha ajuts

La falta d’execució dels projectes ha condicionat el cobrament dels fons europeus. La UE envia els diners un cop s’ha fet l’obra i s’ha pagat els proveïdors. El procediment marca que, si no es fa així, no es reben els ajuts provinents d’Europa –i que distribueix el Ministeri d’Hisenda–. Des del 2016 [tal com es pot veure en el gràfic de barres], l’Ajuntament de Sabadell ha rebut un 21,5% dels diners de la UE que preveia en els pressupostos municipals.

En tres exercicis (2016, 2018 i 2020), l’Ajuntament no va rebre cap euro d’Europa. Fonts municipals esperen que l’acceleració de les obres contribueixi a arribar a temps de rebre les subvencions europees.

Projectes ja culminats fins ara

Un dels principals projectes amb fons europeus que es troba avançat és la creació de la nova administració electrònica de Sabadell (669.000 euros), que es va començar a executar durant el mandat anterior. Així mateix, entre el 2015 i el 2019, es van iniciar les obres del carril bici i la urbanització de la rambla d’Ibèria, la creació d’una zona per a vianants al carrer de Sant Pere i l’adquisició de quatre autobusos híbrids per a Transports Urbans de Sabadell.

D’altra banda, el govern anterior també va comprar la fàbrica Sallarès i Deu amb aportacions europees l’any 2018. Des de l’inici de mandat, s’han iniciat les actuacions per implementar l’administració electrònica i, d’altra banda, s’han iniciat i refet algunes obres: s’han dut a terme els projectes de pacificació del carrer de la Indústria, del parc del Nord i del centre d’innovació situat a la nau Sallarès i Deu, entre d’altres. Després d’aquest procés de planificació, la majoria d’obres s’iniciaran al llarg d’aquest any.

