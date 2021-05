La conservació de la fàbrica Germans Camps, més a prop de blindar-se

La façana i dues de les naus de la fàbrica Germans Camps són més a prop de blindar-se per ser conservades. En el ple de maig s'aprovarà provisionalment una modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació al passatge dels Ferrocarrils, que afecta una part de l’illa on hi ha l'edifici. És un pas necessari, a resultes d'un pacte entre l'Ajuntament i la propietat privada, perquè les actuacions a la zona, on hi ha prevista la construcció d'edificis per a ús residencial, no danyin aquests elements arquitectònics.

Les actuacions es realitzaran a la cruïlla de les carreteres de Barcelona a Terrassa i de Molins de Rei. A la zona, s'hi construiran 13.025 metres quadrats de sostre residencial –el que podrien ser 100 o 120 habitatges–, amb el 30% dels sostre de nova implantació com Habitatge de Protecció Oficial i 1.671 metres quadrats de sostre destinats al sector dels serveis. Fonts municipals asseguren que el calendari de les actuacions dependrà de l'aprovació de la Generalitat, la qual no es pot concretar per culpa de la falta de Govern.

El projecte també preveu construir un pas que travessarà la carretera de Terrassa, just enmig dels dos cossos de naus de la fàbrica, que tenen façana al carrer de Sant Jordi i que també es conserven. La planta baixa del conjunt serà destinada a usos terciaris i comercials.

No és la primera vegada que arriba al ple la moció per a conservar l'espai. El mes de juny de 2020, fa gairebé un any, ja es va aprovar la modificació. Ara bé, durant el període d'esposició pública, es van rebre quatre al·legacions, dues de les quals han estat desestiamdes. Les altres dues al·legacions han instat a millorar la informació de l'avaluació econòmica del document. El projecte ha rebut els informes sectorials favorables de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de la Direcció General d’Aviació Civil i de la Direcció General de Comerç, i els dos primers contenen consideracions que s’han incorporat a la normativa.

Publicitat