El Poblenou recupera el consultori mèdic un any després de l'inici de la pandèmia

El consultori local del Poblenou ha reobert aquest dilluns, 3 de maig, després d'estar tancat gairebé un any i dos mesos a causa de la pandèmia del coronavirus. La impossibilitat, segons el Departament de Salut, de garantir un doble circuit d'entrada i sortida per prevenir els contagis de la Covid-19 van portar a tancar el centre mèdic. Des d'aleshores, tant el ple municipal, com el Govern i els veïns del barri n'han reclamat la reobertura.

L'equipament estarà obert per visites programades els dilluns, dimecres i divendres de 8 a 13 h per atendre malalts crònics i amb problemes de mobilitat de manera que no s'hagin de desplaçar al CAP La Serra de Torre-Romeu, que mantindrà l'atenció aguda i espontània. La reobertura del consultori és parcial, tant per l'horari com perquè no compta amb un metge ja que l'equip de professionals el formen persones d'infermeria i administració.

Aquest consultori no ha estat l'únic afectat per les restriccions derivades de la pandèmia. Els CAPs de Gràcia, Nord i la Concòrdia també van estar tancats durant alguns mesos principalment perquè els seus professionals es van traslladar a treballar en altres centres o a formar-se per donar servei a l'hospital de campanya de la Pista Coberta d'Atletisme, que mai s'ha arribat a obrir com a tal i ara podria fer-ho com a vacunòdrom si la disponibilitat de vacunes ho permet.

