La rivalitat Sabadell-Terrassa puja dissabte al 'ring'

El Centre d'Estudis Històric de Terrassa celebra aquest dissabte un peculiar debat entre les dues cocapitals. Es tracta d'una taula rodona "amb més humor que rigor" –apunten els organitzadors–, sobre els orígens de la rivalitat entre Sabadell i Terrassa. Comptarà amb dos historiadors com a púgils damunt el quadrilàter: Jordi Serrano per la bancada sabadellenca i Domènec Ferran per la terrassenca.

Aquesta trobada s'emmarca en els actes de la Fira Modernista, que Terrassa celebra aquest cap de setmana amb actes d'aforament reduït. El Debat Modernista organitzat pel CEHT tindrà lloc a la Coral dels Amics (carrer del Pantà, 57), a partir de les 12 h de dissabte (8 de maig).

Els temes a debatre (en clau humorística) tenen com a plat fort els orígens de la rivalitat entre Terrassa i Sabadell, però també es parlarà de Modernisme, d'Esport ("en quin moment ens va agradar més mirar-lo que practicar-lo?") i d'idiosincràsia gastronòmica: "L'èxit i la derrota al país dels Frànkfurts d'inspiració tirolesa".

💥VINE A LA TAULA RODONA MODERNISTA💥Dissabte 8 de maig a les 12 del migdia, en Domènec Ferran i en Jordi Serrano discutiran, amb molt d'humor, sobre Terrassa i Sabadell. Tindran la companyia de la Gemma Garcia que vigilarà que no es tirin els plats pel cap. ⚠️Cal inscripció⚠️⬇️ pic.twitter.com/Lxvrju51jF — CEHT (@CEHTerrassa) May 3, 2021

El debat serà moderat "des d'una neutralitat escrupolosament calculada" per Gemma Garcia, anuncien els organitzadors, qui vigilarà que no es tirin els plats pel cap.

A cada banda del ring, dos púgils amb molt de background. En representació de Sabadell hi compareix Jordi Serrano, historiador i rector de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC). Donant la cara per Terrassa hi trobarem Domènec Ferran, Mingu, historiador de l'art i exdirector del Museu de Terrassa.

Publicitat