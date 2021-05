VÍDEO: El derbi entre el CN Sabadell i Escola Pia acaba amb incidents

Era qüestió de temps. Els incidents que es van viure el dissabte passat un cop finalitzat el derbi entre diversos integrants d’ambdues plantilles demana, urgentment, que les dues directives s’asseguin cara a cara per posar punt final a un conflicte enquistat entre les dues entitats.

Històricament, la rivalitat esportiva entre CN Sabadell i Escola Pia sempre ha estat present, però amb el fitxatge de Dani Castro per als nedadors es va viure un punt d’inflexió. Des d’aleshores, i amb el consegüent pas dels derbis, tothom que ha estat present a les grades del carrer de Garcilaso i Can Balsach ha pogut constatar una escalada de tensió que podia desembocar amb el que finalment va succeir el passat dissabte. Res aïllat.

Segons fonts de l’Ajuntament, coneixedors del cas –la regidora d’Esports, Laura Reyes, va assistir al pavelló Nord–, estan treballant per posar punt final a aquesta rivalitat que traspassa l’àmbit esportiu.

Borja Burgos: "Si hi ha una multa, ho tenen ben merescut"

El tècnic dels nedadors, Borja Burgos, es va mostrar molt crític amb l'espectacle viscut a la pista del pavelló Nord: "Els que em coneixeu sabeu que aquestes coses no m'agraden. Si hi ha una multa, ho tenen ben merescut. D'imbècils n'hi ha a tot arreu", assegurava amb rotunditat.

Burgos, que va ser 'protagonista' d'alguns dels càntics per part de l'afició de l'Escola Pia durant el primer temps, espera que d'una vegada per totes s'acabi aquesta tensió a les grades a partir de la temporada vinent: "No hi ha cap necessitat d'aguantar segons quins comentaris. No som professionals".

Santi Sardà: "No són els valors que volem transmetre"

El director esportiu i jugador de l'Escola Pia, Santi Sardà, va lamentar els incidents al final del partit titllant-ho de "vergonya" i assegurant que "aquesta gent tant per una banda com per l'altra no hauria de venir". Tanmateix, va comprometre's a "erradicar-ho ja" perquè els incidents "no són els valors de l'Escola Pia que volem transmetre".

