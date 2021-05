La Nova Creu Alta també hi havia de dir la seva

Feia setmanes (abans de rebre el Mallorca) que l’equip puntuava, però sempre encaixava, com a mínim, un gol. I això sempre acabava repercutint al marcador, com es va demostrar davant el Fuenlabrada, Cartagena, Leganés i Girona. Hidalgo, en les diverses rodes de premsa del darrer mes i mig, havia adoptat per un discurs més passional per virar el rumb d’un equip que estava a l’UCI, però que no volia rendir-se.

El missatge va anar calant al vestidor arlequinat i la prova fefaent ha estat aquest doble repte a la Nova Creu Alta davant dos dels millors equips de la Liga SmartBank. Segurament, molt pocs hi confiaven, però els justos i necessaris per fer-ho realitat: “Sempre he pensat que podíem guanyar els partits”, assegurava en roda de premsa post-partit el tècnic Antonio Hidalgo.

Un sis de sis, el 50% de les victòries de tota la temporada a la Nova Creu Alta obren les portes de bat a bat de la permanència, independentment de si l’equip acaba o no, entrant en zona de descens. El més important ja està fet, que era arribar en vida a les cinc últimes jornades. Amb aquest equip, fet a prova de bales i de competir sota pressió, de ben segur que l’objectiu s’aconsegueix, o, almenys, es lluitarà fins al darrer sospir, com ahir, per enèsima vegada, Hidalgo es va encarregar de recordar: “Hem d’assaborir els tres punts d’avui, sí, però encara no hem fet res. Hem de continuar treballant perquè ens continuem acostant a l’objectiu”.

Hidalgo, que va demanar a l’entorn “serenitat” en la victòria i en la derrota, pel que pugui passar al Carlos Tartiere d’aquest diumenge, no va amagar la seva alegria pel gol d’Edgar Hernández.

