El nou ‘Lleó de Sabadell’ s’estrena rugint al Pere Quart

Ja es pot veure, per primera vegada en obert a la ciutadania, el nou Lleó de Sabadell. Aquesta flamant figura de l’anomenat bestiari solemne (o de protocol), impulsada per l’Associació Encultura’t, ha estat dissenyada pel terrassenc Jordi Grau i Martí (del Taller el Drac Petit de Terrassa), amb vestuari de Gemma Malé. També disposa de ball propi, creat per en Xavier Muixench.

Fa dos metres d’alçada pensat per participar en les diferents festes de la ciutat. La figura està feta de fibra de vidre i fusta i s’inspira en un esbós del dibuixant sabadellenc Oriol Llobet i en el seu padrí: el Lleó de Barcelona.

El Lleó forma part de l’exposició Cercavilejant Dia i Nit, que mostra de la imatgeria i elements de la Cultura Popular i Tradicional Catalana de Sabadell. Així, el Casal Pere Quart acull totes les bèsties de la ciutat, gairebé tots els gegants i capgrossos de les colles més actives de la ciutat, així com una mostra dels vestuaris de les diferents entitats de balls tradicionals, diables i altres. “Ja fa més d’un any que no podem sortir al carrer. Hi havia ganes de fer alguna cosa”, expliquen des de l’organització. "L'exposició que ens queda petita, ja que encara hi ha més imatgeria que no ens hi cabrà, però creiem que era moment per tornar a retrobar-nos", afegeixen.

La temàtica de la mostra es centra en el Dia i la Nit, d'aquesta manera les diferents entitats es distribuiran per les diferents sales del Casal Pere Quart segons el moment del dia en que normalment duu a terme la seva activitat.

Tot coindicint amb l’exposició, una desena d’entitats de la cultura popular presentaran el nou Seguici Festiu de Sabadell. L’esdeveniment té lloc aquest dissabte a la Casa Duran (11 h). Les entitats porten mesos treballant per dotar la ciutat d’un seguici, donat que Sabadell és de les poques capitals de comarca que no en disposa. Els organitzadors també signaran l’acta fundacional del Seguici.

Fins ara, per la Festa Major (a principisde setembre), es fan cercaviles de gegants i correfocs. Tot i així, no hi hagut fins un seguici protocol·lari.

Verkami de Ball de Diables

També es pot veure una mostra del nou vestit de Ball de Biables, que justament van endegar un Verkami (microfinançament popular) per poder finançar la renovació del seu vestuari de foc. A hores d'ara ja han assolit 1920 euros dels 2.500 que en necessiten, per confeccionar el que serpa la cinquena generació dels seus vestits. El Ball de Diables de Sabadell té l’esperança de poder estrenar els vestits nous a la Festa Major d’enguany,per fer els Versots, "un cop la pandèmia s’hagi controlat i les vacunes vagin fent l’efecte desitjat", apunten.

Així mateix, l’entitat Àligues de Catalunya va anunciar el dia de sant Jordi que el propvinent 10 de juliol es presentarà a Sabadell una nova àliga, que ha estat impulsada per la Colla de Geganters i Grallers de Gràcia i que respón a la voluntat de fer créixer la cultura popular de Sabadell.

Repost @aliga.sabadell

I no podíem acabar la diada de Sant Jordi sense donar aquesta notícia que portàvem tant temps esperant! ESTRENEM el 10 de JULIOL!!!

Ben aviat explicarem més detalls. #àliga #sabadell #culturapopular #imatgeria #SabadellCultura #femciutat #emoció pic.twitter.com/b3OCMUrxka — À𝐥𝐢𝐠𝐮𝐞𝐬 𝐃𝐞 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐥𝐮𝐧𝐲𝐚 (@aliguesdecat) April 24, 2021

