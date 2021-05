El Sabadell afronta amb dinàmica positiva les cinc finals de maig

Apassionant i frenètica. Així es presenta la lluita per la permanència a la lliga SmartBank en una recta final del campionat que ja coneix totes les dates i horaris. Nou equips estan involucrats i és inevitable fer-se la pregunta del milió de dòlars: amb quants punts em puc salvar? Ara mateix no té resposta encara que els indicis apuntarien a una quantitat menor als famosos 50 punts. El Centre d'Esports arrenca aquesta fase decisiva en zona de descens després de la victòria de l'Alcorcón al Carlos Belmonte que deixa l'Albacete en una situació pràcticament irreversible, però amb dinàmica positiva i molt reforçat anímicament.

El conjunt arlequinat ha aconseguit sobreviure en el moment més crític. L'impressionant -i segurament impensable- sis de sis davant Mallorca i Rayo Vallecano, esmicolant totes les estadístiques negatives de la Nova Creu Alta, ha significat una autèntica injecció d'autoestima i confiança pel vestidor. Han estat dues victòries fonamentades en un treball defensiu espectacular. El Sabadell es va convertir en un mur gairebé infranquejable per a dos equips que es troben entre els quatre més golejadors de la categoria. Potser és un registre no massa vistós, però defensar és una part molt important del futbol. Fer-ho bé no és senzill i els homes d'Antonio Hidalgo es van moure com un bloc sòlid i compacte. I van tenir l'efectivitat necessària per assestar el cop al rival.

En nou partits ha mantingut el Sabadell la porteria a zero, sumant 19 de 27 punts possibles, una dada prou significativa. Han caigut a l'Estadi tres candidats a l'ascens de la mateixa manera: gran defensa, escassa possessió i una elevada dosi d'eficàcia. Probablement Hidalgo ho canviaria per haver guanyat a Cartagena, Logronyès i Castelló, però això no es pot canviar. "Encara no hem fet res, cal continuar i ens tocarà patir moltíssim", va advertir el tècnic de Canovelles només acabar el partit contra el Rayo. Ni l'eufòria del gol d'Edgar va desviar el seu missatge. Sap que les cinc últimes jornades seran de màxima exigència física i, sobretot, mental. Un altre factor important serà l'average particular, que pot decantar la balança en cas d'igualat de punts. El conjunt arlequinat no surt ben parat amb Logronyès i Castelló -a l'espera de l'Alcorcón, amb 1-1 a la Nova Creu Alta- i superaria a Lugo i Cartagena.

Fer càbales és gairebé inevitable, sobretot pels aficionats. Els jugadors i tècnics no són partidaris de fer-ho, prefereixen anar partit a partit. El Sabadell ja està concentrat en el duel de diumenge (16 hores) en el seu debut al Nuevo Carlos Tartiere davant el Real Oviedo, un equip que s'ha complicat la vida i ara mateix afronta el duel com la gran oportunitat per evitar més ensurts. Curiosament, des de la derrota a la primera volta contra el conjunt asturià a la Nova Creu Alta (0-1), els arlequinats només han perdut 4 partits d'un total de 21 disputats. Hidalgo tindrà les baixes segures dels sancionats Josu i Adri Cuevas, que va veure la cinquena groga. Per cert, fins a sis jugadors estan apercebuts de sanció: Grego Sierra, Stoichkov, Victor, Héber, Edgar i Néstor. Caldrà filar prim per evitar que coincideixin moltes baixes en la mateixa jornada.

EL CALENDARI I HORARIS

J-38: Oviedo-Sabadell: diumenge 9 de maig (16 hores)

J-39: Sabadell-Tenerife: diumenge 16 de maig (14 hores)

J-40: Alcorcón-Sabadell: dimecres 19 de maig (19 hores)

J-41: Sabadell-Ponferradina: dilluns 24 de maig (21 hores, unificat)

J-42: Mirandés-Sabadell: diumenge 30 de maig (21 hores, unificat)

