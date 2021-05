FGC destina 230.000€ per evitar una nova inundació a l'estació Can Feu-Gràcia

Estació blindada. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat punt final a un seguit d’actuacions a l’entorn del Castell de Can Feu per tal d’evitar que en un futur no es repeteixi la inundació del fals túnel de l’estació Can Feu-Gràcia de l’octubre del 2019. Un incident que va obligar a interrompe la circulació de combois durant gairebé 24 hores.

Un any i mig després d’aquell episodi torrencial, i després d’invertir-hi al voltant de 230.000 euros, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya confia que amb aquestes actuacions el servei ferroviari no es veurà afectat davant una hipotètica reedició d’aquells aiguats.

Abans d’aquestes obres definitives, FGC va procedir a construir un perímetre al voltant de les reixes de ventilació dels dos pous d’emergència –per on es va escolar l’aigua, provocant la consegüent inundació fent malbé els quadres elèctrics– amb fileres de blocs, mentre es redactava el projecte definitiu, que divuit mesos després s’ha executat en el termini de dos mesos.

Unes actuacions, que es poden observar des de diversos punts del Castell de Can Feu i del Barcelona Moda Center, que han consistit amb el desbrossament del torrent de Can Feu per instal·lar-hi diverses pilotes per dificultar el pas de branques i troncs, la construcció d’una mota de terres i una cuneta per canalitzar les aigües del torrent i terrenys del Castell de Can Feu al pou de captació de la xarxa de clavegueram. Per últim., la implementació de murets de protecció al voltant de les reixes de ventilació per evitar l’entrada d’aigua per escorrentia en el passeig entre el c. Fraser Lawton i el passatge Enginyer Playà.

Publicitat