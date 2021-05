L’Escola Pia defensa la plaça de ‘play-off’

La visita del Manresa al pavelló del carrer de Garcilaso (17 h) serà una prova per mesurar la ‘ressaca’ del passat derbi sabadellenc i veure si realment l’Escola Pia pot mantenir la imbatibilitat davant un dels històrics de la categoria. Un conjunt manresà que tot i no trobar-se en el millor moment de forma després de la baixa de Carlos Corvo, és un rival potent que cal tenir en compte.

Els de Can Colapi, segons, en places de ‘play-off’, a falta de només tres jornades, són la gran sorpresa d’aquesta segona fase, en la que només han cedit dos punts, precisament, davant el seu etern rival.

Guanyar als manresans mantindria les obertes les portes de bat a bat del ‘play-off’ i podria deixar molt encarrilada la participació en la pròxima edició de la Copa del Rei.

L’últim tren

D’altra banda, el Club Natació Sabadell tindrà la darrera oportunitat per mantenir les opcions de ‘play-off’ d’ascens. L’equip de Borja Burgos visita aquesta tarda (18 h) la complicada pista de L’Hospitalet Bellsport amb l’esperat retorn de Pep Font després de quatre jornades sancionat. El punt aconseguit en el derbi sabadellenc s’haurà de fer bo aconseguint els tres punts. Qualsevol resultat que no sigui tornar a Sabadell amb la victòria, l’equip de Burgos quedarà descartat de la lluita per la segona plaça contra tot pronòstic.

Quatre ‘finals’

A la Tercera Divisió, el líder del grup 2 de la fase d’ascens, l’Amics del Pou - Nou Escorial, reprendrà la competició al pavelló Nord rebent la visita de l’Olympic La Floresta (19.30 h), rival que fins al dia d’avui continua sense conèixer la victòria, però que davant els dels Merinals va aconseguir esgarrapar-li un punt, l’única concessió que han fet durant les sis jornades disputades.

Amb un punt de marge respecte al segon i màxim rival, el Santpedor, l’equip de Francis Barragán no pot cedir cap més punt si no vol veure perillar la classificació per disputar el play-off d’ascens a la Segona Divisió B.

