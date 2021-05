“El mal clima em baixa els ànims”

La radiació solar a l’abril ha patit una desviació del 20% a la baixa. O sigui, hem tingut menys hores de sol, per ser abril. “I ha provocat una sensació de temps britànic”, explica David Muñoz Ferràndiz, estudiant del màster d’Ecologia Terrestre de la UAB. L’expectativa d’un repunt de la insolació li fa vaticinar a Artur Roman, treballador social i mediador, que aquest bon clima ajudarà la gestió familiar.

“Com que solem socialitzar més, estarem menys temps als domicilis. Al contrari que en el confinament, que teníem molt poca interacció i això feia augmentar els conflictes”. De fet, la poca insolació, més pròpia d’altres climes, està estudiat com a factor que empitjora la convivència. Què passa quan surt el sol? “Doncs que si t’enfades amb la parella, o amb qui convisquis, pots sortir a fer una volta”, explica Roman.

Sabadell ha tingut un 20% menys d’hores de sol a l’abril

“És el que diem temps fora”. Ara bé, com més interacció social, més conflictes de tipus comunitaris i veïnals. “Bars i terrasses poden ser font de conflictes”, matisa. “O el Ramadà: quan anem a descansar, és quan les persones de cultura musulmana celebren”, explica. “D’aquí que el bon veïnatge sigui tan important: si tenim relació amb els nostres veïns i sabem gestionar-ho, no serà un problema”.

Anglaterra

Mirem ara cap a països amb climes diferents del nostre, per veure com n’és, d’important. A Londres resideix la sabadellenca Gema Toro (1995), que treballa com a supervisora a una botiga de cafè i alimentació. “El clima m’afecta molt, quan fa un temps tan dolent. Em baixa els ànims”, arrenca. “Com que no rebo gaire sol, tinc les defenses molt baixes. I em poso malalta més fàcilment”, afegeix.

Experts preveuen a l’estiu la caiguda de problemes familiars

També és cert que quan fa bon temps (“entre cometes: 15 graus”) la gent s’alegra. “Com que hi ha un clima tan dolent, a la mínima que surt el sol, la gent ho aprofita molt a Anglaterra”. Tot i així, combinat amb la fatiga pandèmica, el resultat és pitjor: “Noto els clients estressats, amb poca paciència. A la mínima salten. Es frustren bastant, amb les restriccions. Estan a la defensiva”.

Austràlia

A l’altre extrem trobem la també sabadellenca Helena Sensarrich (1995), resident a Brisbane. “A Austràlia tenim quatre estacions, però realment en són dues. I la freda dura poc. Ara el març vam començar la tardor, però jo encara vaig amb màniga curta”, explica, sobre les benevolències del seu clima. “I influeix en l’estat anímic de les persones, perquè permet fer molta més vida a l’exterior”, afegeix.

A més, explica que com que les ciutats australianes són molt noves, estan pensades per aprofitar els seus espais exteriors. “Hi ha molts parcs, molt ben cuidats, per poder fer barbacoes. I es poden aprofitar pràcticament cada cap de setmana”.

