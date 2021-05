Es compleix el guió i el Club Natació jugarà la final contra el Mataró

Sense sorpreses. Semblava difícil canviar el guió i tots els pronòstics es van complir a les semifinals del play-off. En categoria femenina, el Club Natació no va donar cap opció al CN Terrassa.

El contundent 16-8 del primer duel a Can Llong ja ho deixava prou clar. Les jugadores de David Palma no van afluixar en cap moment. En el segon partit, a l’Àrea Olímpica de Terrassa, va haver-hi una mica més d’igualtat. Les locals van treure el seu orgull i van resistir fins al tercer quart.

L’excapitana del Club, Olga Domènech, va posar-hi emoció amb dos gols que col·locaven un ajustat 5-6 en el marcador, però això va ser l’espurna que va fer saltar la motivació sabadellenca i la inspiració de Van der Sloot, Judit Forca i Nona Pérez, juntament amb l’encert de Maica Garcia, van sentenciar definitivament amb un 8-12. El conjunt de David Palma tindrà, com era també de preveure, el CN Mataró com a rival a la final. El conjunt de Dani Ballart va superar el Mediterrani amb menys contundència (12-8 i 10-13).

No es pot negar una elevada dosi de morbositat en aquesta final després que el Mataró s’emportés el títol de l’any passat amb una polèmica decisió als despatxos. Aquesta temporada ja han protagonitzat duels molt intensos. El primer serà a la piscina Joan Serra el dissabte i el segon a Can Llong. Un hipotètic tercer seria a Mataró. L’objectiu sabadellenc és aconseguir el seu dissetè títol.

El masculí del Club Natació Sabadell va acomiadar-se davant el gran favorit At. Barceloneta. Castigat per les baixes, l'equip de Quim Colet va cedir per un contundent 13-6 en el primer part i va intentar dignificar l'eliminació en el duel disputat a Can Llong. Després d'arribar al descans amb un 4-9, els sabadellencs van arrencar un 4-4 de parcial en el tercer per acabar perdent per 9-15. La diferència és encara abismal i l'At. Barceloneta buscarà el seu quinzè títol davant el CN Barceloneta.

