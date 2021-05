Licitaran les obres de Sallarès Deu aquest mes de maig

L’Ajuntament preveu licitar aquest mes de maig les obres de rehabilitació del conjunt fabril Sallarès Deu per convertir-lo en un Centre d’Innovació Social i Tecnològic. La licitació serà per valor d’1,8 milions d’euros i comportarà rehabilitar les naus de l’antiga fàbrica perquè puguin acollir l’Escola de Restauració i l’Escola de Flequeria de Sabadell, així com un centre avançat de formació per a la transició digital i espai per a l’Escola Illa i el Rebost Solidari.

El consistori preveu que les obres comencin el pròxim mes de desembre i durin un any, de manera que el primer que estarà acabat, l’Escola de Restauració, entri en funcionament el curs 2023. El projecte de rehabilitació que es licitarà estarà sufragat al 50% entre l’Ajuntament i els fons europeus Feder, de manera que cada part aportarà uns 900.000 euros. L’Escola de Restauració estarà vinculada al Vapor Llonch, que depèn de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.

Projecte guanyador

El projecte de l’Escola de Restauració parteix de la proposta guanyadora del concurs que es va fer i va guanyar el despatx barceloní Julià Arquitectes i Associats amb la proposta Intersticis Actius. L’escola es farà a les naus A i B, i ocuparà una superfície de 2.300 metres quadrats. La reforma de l’edifici permetrà recuperar els patis interiors que, alhora, serviran per fer-lo energèticament més sostenible. L’edifici Sallarès Deu havia acollit les empreses Textifibra-Lepoutre.

L’immoble el va projectar l’arquitecte terrassenc Lluís Muncunill el 1920 i és un dels més significatius d’estil modernista industrial que hi ha a Sabadell. L’edifici està protegit patrimonialment i consta principalment de quatre grans naus de 5.476 metres quadrats de planta en total (uns 800 metres quadrats cadascuna, i 80 metres de llarg). El soterrani té pràcticament el mateix espai a cada nau.

