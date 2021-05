L'Aeroport de Sabadell creix més d'un 30% en nombre d'operacions respecte a l'abril del 2019

L'Aeroport de Sabadell es consolida com un dels aeròdroms d'arreu de l'estat amb major activitat no comercial amb 4.447 operacions durant el mes d'abril. Una xifra que, comparada amb l'abril de fa dos anys, significa un augment del 32,1%, segons dades publicades per Aena. Respecte a l'any passat el creixement ha estat del 1768,5%, que s'explica pel context de confinament domiciliari que es va viure durant la Setmana Santa d'aleshores.

Tot i l'arribada de la pandèmia de la Covid-19 ara fa un any i escaig, es demostra la bona salut de l'aeròdrom de la ciutat, que any rere any continua creixent en nombre d'operacions, situant-se entre els sis primers aeroports d'arreu del territori espanyol amb més volum d'operacions. Les diverses escoles de formació i les operacions dels serveis d'emergència, són les principals activitats de l'aeròdrom.

