El tècnic Pablo Becerril renova una temporada més amb el Sabadell Nord

Pablo Becerril i la resta de membres del seu cost tècnic continuaran una temporada més a la banqueta de Ca n’Oriac. Un any després de la seva arribada, el Sabadell Nord li fa confiança en constatar la bona feina que està duent a terme al capdavant de l’equip. Tot i estar situats en posicions de descens a Segona Catalana (tot fa indicar que a l’Assemblea Extraordinària de la Federació Catalana de Futbol del pròxim mes de juny es votarà per anul·lar els descensos), el tècnic de 39 anys ha sabut treure el màxim rendiment d’una plantilla que ha patit lesions de llarga durada, lesions i baixes com les de Lluri o la dels germans Martí, a principi de temporada: “Des d’un bon principi m’he sentit amb el suport de l’entitat i això ha fet que la renovació anés molt ràpid, d’una forma distesa i natural. Dins de les limitacions que té el club, és un club molt professional que en el dia a dia funciona molt bé”, explica el tècnic.

De la mà de l’extècnic i ara director esportiu, Quico Díaz, Pablo Becerril va arribar a Ca n’Oriac amb l’encàrrec de liderar una remodelació que implicava afrontar decisions complexes i que ara com ara han contribuït a generar un bon ambient al vestidor i un equip prou competitiu dins les limitacions econòmiques del club: “Crec que des del club s’ha valorat el treball que estem fent i el rendiment de l’equip, encara que en moments concrets ens falti competir millor, com ens va passar el dia del Sant Cugat”, detalla.

No obstant això, destaca que “hem pogut rejovenir la plantilla amb jugadors que ens han ofert un rendiment més aviat del previst”. Ara, immersos en el tram final de la temporada, Becerril ja pensa en la planificació de la pròxima temporada, en què si no hi ha un gir de 180 graus, el Sabadell Nord es mantindrà un any més a Primera Catalana: “Nosaltres serem qui menys notarem la situació econòmica, perquè el nostre pressupost continuarà sent 0. Confio a mantenir el gruix de la plantilla actual, si bé és cert que hi ha jugadors joves que estan fent una bona temporada i costarà retenir-los”, lamenta. Segons Becerril, el secret implicarà “trobar jugadors que vulguin jugar a Primera Catalana i tenir ull clínic per trobar talent allà on els rivals no el veuen”, per reforçar la plantilla de cara a la temporada vinent.

Publicitat