Finalitzen les darreres actuacions del col·lector del torrent de Can Gorgs per posar fi als aiguats de la zona

Ja han acabat les darreres actuacions al col·lector del torrent de Can Gorgs a Barberà del Vallès per posar fi als aiguats de la zona. La finalització de les obres suposarà la solució definitiva a una problemàtica que s’arrossega des de fa més de vint anys, en què els residents del barri de Can Gorgs II s’han vist perjudicats per les nombroses inundacions que hi ha hagut en aquests terrenys quan hi havia pluges intenses.

Els operaris han instal·lat un nou col·lector que desviarà el cabal de l’antic i posarà fi als aiguats. Dit això, tot i que la majoria d’extensió dels terrenys pertany a Barberà, també hi ha una part que forma part de Badia del Vallès i Sabadell. Per tant, les obres s’han dut a terme amb el vistiplau de les tres administracions. Diversos estudis van posar de manifest que el primer col·lector, construït per trams entre el 1975 i 1985, no tenia prou capacitat per absorbir el volum d’aigua que es produeix en moments de fortes pluges.

Després de moltes desavinences els anys següents, no va ser fins al 2019 que es va arribar a un acord per a l’execució d’obres al torrent de Can Gorgs. El pressupost de les actuacions ha estat d’1.827.754 euros. L’Ajuntament de Barberà es farà càrrec del 55%, mentre que el de Sabadell pagarà el 45% restant. Tot sembla indicar que el problema històric del col·lector de Can Gorgs passarà a ser història.

