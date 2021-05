Denuncien “paràlisi” per trobar una solució per al Gimnàs

El futur del model de gestió del Gimnàs Municipal segueix en stand-by des del passat mes de març, quan el govern va convocar una reunió de la taula de treball que, de moment, ha estat l’única. Des d’aleshores, ni els grups municipals ni els representants dels treballadors del centre esportiu n’han tingut més notícies, i des de l’Ajuntament s’assegura que ara com ara no hi ha cap novetat al respecte.

Cal recordar que el Gimnàs es troba en una pròrroga forçosa en espera que es liciti una nova concessió administrativa, de gestió pública, en què entitats de la ciutat podran optar-hi. Davant d’aquest escenari, diversos grups municipals de l’oposició han volgut mostrar el seu malestar per una situació que sembla enquistada i que necessita resoldre’s, a tot estirar, abans del 31 de desembre d’enguany.

“Volem que se’ns convoqui”

Des d’Esquerra Republicana, a través de Raúl Garcia Barroso, es recorda que “qui ha de portar la batuta és el govern” i que “el compte enrere ja ha començat”. Mentre assegura que “estem treballant en propostes”, lamenta que “el fet d’amagar el cap sota l’ala per falta d’idees, provocant una inacció, fa que l’oposició no pugui aportar-hi les seves idees”, i exigeix al govern que “ens convoqui per parlar del tema”.

Des de la Crida van un pas més enllà i no dubten a apuntar qui creieu que té el desllorigador d’aquesta situació: “Si estem en aquest punt, potser cal que des de la regidoria d’Esports es posin les piles. La responsabilitat és del govern i de la regidora. Potser caldria preguntar-li què està fent”, critica Nani Valero, i alerta que aquesta situació no es pot demorar gaire més: “El 31 de desembre està aquí a la cantonada i cal acordar entre tots els actors com serà la nova gestió”.

En la mateixa línia es mostra Adrián Hernández, de Ciutadans, que denuncia una “paràlisi i la falta d’un posicionament clar” del govern, fruit, segons el portaveu taronja, “de la necessitat de treure’s aquesta patata de sobre sense ben bé saber com fer-ho”, finalitza.

